Le migliori auto dell'anno 2019, ecco tutte le premiate. Marche e modelli

Jaguar I-Pace è stato nominato l'auto mondiale dell'anno nell'ambito dei World Car Awards 2019. Il suv elettrico ha ottenuto il punteggio massimo nel contesto di una votazione di una giuria di 86 giornalisti di tutto il mondo. Alle sue spalle si sono piazzati Audi E-Tron, uno dei concorrenti più agguerriti della Jaguar, e Volvo S60/V60.

Oltre alla vittoria generale, in questo 2019 la Jaguar I-Pace ha portato a casa i premi World Green Car of Year e World Car Design of the Year. Nella categoria Green Car, l'I-Pace ha battuto Audi E-Tron e Hyundai Nexo a idrogeno. Per World Car Design, la I-Pace ha avuto la meglio su Suzuki Jimny e Volvo XC40.

Jaguar I-Pace 2019 auto dell'anno

Le auto elettriche hanno dominato i premi World Car of the Year 2019 al salone dell'auto di New York, con l'I-Pace della Jaguar che ha battuto Audi e-tron come vincitore assoluto. La giuria della World Car of the Year composta da 86 giornalisti di settore ha quindi votato per la Jaguar I-Pace come vincitore in altre due categorie, la World Car Design dell'anno 2019 e la World Green Car 2019. Intascando i premi a New York, il direttore del design della compagnia, Ian Callum, ha sostenuto che progettare le auto Jaguar è il miglior lavoro del mondo, che diventa ancora più gratificante nel caso di I-Pace.

I veicoli elettrici offrono ai designer una libertà senza precedenti di ripensare le proporzioni, il profilo e l'aspetto ed è un'opportunità che la casa automobilistica ha evidentemente sfruttato fino in fondo.

Anziché di un motore a combustione interna e di un sistema di trasmissione, Jaguar I-Pace 2019 è dotata di due propulsori elettrici sincroni a magneti permanenti posizionati in corrispondenza degli assali anteriore e posteriore. Ogni motore eroga una potenza di 200 CV e una coppia di 348 Nm, per un totale di 400 CV e 696 Nm. Il sistema All Wheel Drive garantisce la trazione su tutte e quattro le ruote. L'alimentazione dell'auto può essere fornita tramite corrente alternata o continua. Per ricaricare l'auto, il caricatore di bordo di Jaguar I-Pace 2019 trasforma la corrente alternata in continua.

La batteria da 90 kWh sostituisce il serbatoio del carburante. L'energia dell'auto viene accumulata grazie alle celle agli ioni di litio ad alta densità energetica della batteria. L'inverter utilizza la corrente continua accumulata nella batteria e la trasforma in corrente alternata per alimentare il motore. Infine, un punto di ricarica sostituisce la stazione di rifornimento. Inserisci la spina ed effettua la carica.

Le altre migliori auto dell'anno 2019

Gli altri vincitori del World Car Awards sono stati McLaren 720S per la Performance Car of the Year, conquistando i massimi riconoscimenti rispetto ad Aston Martin Vantage e Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Audi A7 2019 è stata nominata World Luxury Car of the Year, con il Suv Q8 e la Bmq Serie 8 come secondo classificato. Infine, nella classe World Urban Car, Suzuki Jimny è tornata a casa con il primo posto, lasciandosi alle spalle Kia Soul e Hyundai AH2/Santro.