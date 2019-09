Migliori auto 7 posti 2019 rapporto qualità e prezzo. Marche e modelli

Sono auto che fanno dell'ampio spazio a bordo il tratto di distinzione. Fino a 7 posti a bordo, questi modelli si rivelano utili per le famiglie con bambini numerose, ma c'è anche chi le sfrutta per il trasporto merci. Dacia Lodgy, Ford C-Max, Opel Zafira Tourer, Citroen Grand C4 Spacetourer, Renault Grand Scenic sono alcuni dei modelli più interessanti perché presentano un buon rapporto tra qualità e prezzo. E anche spazio.

Dacia Lodgy 2019

Concreta ed economica, sin dall'aspetto Dacia Lodgy 2019 mette in chiaro le cose: il design è piuttosto semplice con un frontale di vecchia scuola caratterizzato dalla presenza di con una grande griglia e lampade alogene. I livelli di rivestimento superiori con paraurti cromati, cerchi in lega, fendinebbia e specchietti laterali cromati. I sedili sono in tessuto ma è il generoso spazio all'interno che fa la differenza: sette posti per tre file.

Lodgy è dotato di un sistema di infotainment touchscreen da 7 pollici che offre connessione USB, navigazione 3D, opzioni multimediali e streaming Bluetooth. Il prezzo di Dacia Lodgy è da 10.400 euro per la versione a benzina e da 16.800 euro per quella alimentata a diesel.

Ford C-Max 2019

La storia di Ford C-Max è interessante perché questo nuovo modello ha sostituito la generazione precedente, criticata per essere stato proposto solo come una cinque posti mentre la concorrenza offriva una monovolume a sette posti per lo stesso prezzo. I livelli di allestimento e le opzioni del motore sono semplici: C-Max è disponibile nelle finiture Zetec, Titanium o Titanium X e con una scelta di sei motori.

C'è una benzina da 1,6 litri disponibile con 123 CV e un cambio manuale a cinque marce, mentre il resto della gamma benzina è costituito da 99 CV o 123 CV del motore Ecoboost a tre cilindri Ford da 1,0 litri. Il prezzo di Ford C-Max è da 24.750 euro per la versione a benzina e da 27.150 euro per quella alimentata a diesel.

Opel Zafira Tourer 2019

Come la maggior parte delle sette posti, anche Opel Zafira Tourer 2019 ha tre sedili singoli nella seconda fila, sebbene quello centrale sia più stretto rispetto a quelli sui lati e di conseguenza non è abbastanza grande da ospitare un seggiolino per bambini. Ma si tratta appunto di un problema comune della maggior parte delle auto a 7 posti.

Il motore più efficiente della gamma in termine di consumi è il diesel da 1,6 litri che promette di percorrere 20 chilometri con un litro. Il propulsore a benzina si spinge fino a 14,3 chilometri per litro. Il prezzo di Opel Zafira Tourer è da 28.200 euro per la versione a benzina e da 31.550 euro per quella alimentata a diesel.

Citroen Grand C4 Spacetourer 2019

La lunghezza di questa generazione della monovolume è la stessa del suo predecessore, ma la nuova piattaforma ha permesso di aumentare l'interasse fino a farlo diventare il più lungo della categoria. Si tratta di una soluzione ingegneristica che si traduce anche nel maggiore spazio all'interno. La posizione di guida è leggermente rialzata, i comandi sono ben posizionati e i sedili anteriori sono ampi e confortevoli.

L'abitacolo è illuminato dalla luce grazie al parabrezza esteso e al grande tetto panoramico in vetro. Il prezzo di Citroen Grand C4 Spacetourer è da 27.300 euro per la versione a benzina e da 28.750 euro per quella alimentata a diesel.

Renault Grand Scenic 2019

Renault Grand Scenic 2019 è tra le auto a 7 posti più eleganti sul mercato. La parte frontale è più raffinata rispetto alla versione precedente, la griglia è stata allargata nella parte inferiore, i fari sono più piccoli e la parte posteriore è stata profondamente rivista. Osservando l'interno, l'abitacolo appare piuttosto spaziosa per un veicolo dalle dimensioni non così pronunciate (463x187x166 cm) piccolo rispetto ad altri modello.

Il bagagliaio è decisamente ampio, sono tanti i portaoggetti ed è da segnalare la presenza del divano in due parti scorrevoli, Il prezzo di Renault Grand Scenic è da 23.850 euro per la versione a benzina e da 27.150 euro per quella alimentata a diesel.