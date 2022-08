Nuova Abarth Pulse 2022-2023, il primo Suv della gamma sembra davvero sorprendere

Fiat ha svelato il nuovo suv ad alte prestazioni della Casa, disponibile per il momento solo in Brasile che dovrebbe arrivare anche in Italia, e davvero sorprendente, nel design e nelle prestazioni. Scopriamo allora la nuova Abarth Pulse 2022-2023 primo Suv della gamma sembra davvero sorprendere.

Nuova Abarth Pulse 2022-2023 design

La nuova Abarth Pulse 2022-2023 è il primo suv della Casa dello Scorpione caratterizzato da un design particolare e grintoso. Ad una prima occhiata, il suv risulta molto imponente e robusto, con inseriti in nero lucido che spiccano fino ad arrivare al doppio terminale di scarico cromato, cerchi in lega di colore nero, tetto bicolore a contrasto con il corpo vettura, dove invece spicca un grande spoiler.

Molto generoso lo spazio interne che offre comodità ai passeggeri, data anche dalla scelta dei materiali per gli interni, molto ricercati e rifiniti.

Lunga 4.1 metri, la nuova Abarth Pulse 2022-2023 monta un propulsore di 1.3 litri Firefly, dotato di turbocompressore, con una sessantina di cavalli in più rispetto ai 125 Cv del classico quattro cilindri Fiat, ed è in grado di raggiungere i 210 km/h, con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi.