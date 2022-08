Nuova Kia Sportage 2022-2023, il Suv cambia radicalmente e diventa davvero molto interessante

Kia Sportage 2022-2023 è un veicolo versatile e con elevate prestazioni. La sua nuova versione X-Line offre capacità da fuoristrada piuttosto impressionanti. Il fatto che la Sportage sia disponibile nelle versioni ibrida e ibrida plug-in è un vantaggio rispetto alla concorrenza. Il suo nuovo design è molto interessante e i suoi interni sono sicuramente di qualità. Approfondiamo meglio:

Così cambia la nuova Kia Sportage 2022-2023

Considerazioni Kia Sportage 2022-2023 sulla parte del motore

Kia Sportage 2022-2023 è uno dei veicoli più interessanti della sua categoria e non manca di nulla quando si tratta di caratteristiche e optional standard. È un punto di riferimento nella sua categoria ed è un modello che non dovrebbe essere ignorato per chi è alla ricerca di un nuovo suv compatto.

L'aspetto che colpisce all'interno della Kia Sportage 2023 è l'enorme schermo che integra la plancia e la strumentazione per l'entertainment. Questi sono i tipi di caratteristiche che sono state trovate solo su concept o alcune auto di lusso non molto tempo fa. Quando si tratta degli interni della Sportage 2023, le novità non si fermano qui. Il nuovo suv del produttore coreano è più spazioso e confortevole che mai e dispone anche di numerosi comfort. Kia Sportage 2023 offre più tecnologie, ma il dettaglio principale è ricordare che offre gadget di alto livello come una fotocamera a 360 gradi.

Il suo design è più moderno che mai e incorpora elementi accattivanti a tutti i livelli. Per la parte anteriore, il modo in cui i fari incrociano la calandra e il cofano le conferisce un aspetto molto serio ed evoluto. Le linee laterali del modello sono più morbide e snelle rispetto al modello precedente, il che dà anche l'impressione che lo Sportage sia notevolmente più alto e snello.

Con la nuova Kia Sportage 2022-2023, la casa automobilistica porterà anche la sua quota di nuova meccanica, a partire da un motore a 4 cilindri da 2,5 litri che eroga 187 CV e 178 Nm di coppia. Il tutto abbinato a un cambio automatico a 8 velocità che può inviare potenza alle ruote anteriori o alle ruote posteriori a seconda della versione per cui si opta.

Questo è l'unico meccanismo regolare che si trova sotto il cofano della Sportage 2023. Per il motore successivo è disponibile un piccolo motore turbo a 4 cilindri da 1,6 litri abbinato a un motore elettrico per una potenza combinata totale di 227 CV.

Nonostante la potenza aggiuntiva, questa versione riesce a mantenere un consumo medio di 6,1 litri per 100 chilometri in città e 6,3 in autostrada. In definitiva, passiamo alla versione ibrida plug-in, che offre un motore simile con un leggero guadagno di potenza per un totale di 261 CV. Questa versione è inoltre dotata di una batteria di maggiore capacità in grado di immagazzinare energia sufficiente per consentire a Kia Sportage PHEV di percorrere una distanza media di 55 chilometri in modalità 100% elettrica.