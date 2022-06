Nuova Toyota Rav4 2022-2023, interessanti modifiche per rimanere Suv più venduto al mondo

Toyota aggiorna il Rav4 per il 2023. Le modifiche si concentrano sul sistema multimediale e sugli aiuti alla guida. Il suv può contare su una nuova colorazione Pearl Lunar White che sarà disponibile su tutte le finiture tranne la Trail. La produzione di queste versioni di Rav4 inizierà nel terzo trimestre del 2022.

Il sistema multimediale guadagna in funzionalità e adotta un nuovo schermo da 10,5 pollici. Di serie la nuova strumentazione digitale da 12,3 pollici che visualizza informazioni diverse a seconda della modalità selezionata. Sulla variante ibrida plug-in, il sistema di pre-collisione rileva biciclette e veicoli parcheggiati. Approfondiamo più specificatamente:

All'interno di Toyota Rav4 2022-2023, un nuovo quadro strumenti digitale da 12,3 pollici fa la sua comparsa a partire dalla finitura Dynamic entry-level. Il display sarà configurabile secondo quattro stili: Casual, Smart, Sport e Tough. Consentirà al conducente di scegliere le informazioni che preferisce visualizzare.

Al centro della plancia si evolverà anche il sistema di infotainment. Il suv giapponese riceverà quindi di serie un nuovo pannello da 10,5 pollici, rispetto agli attuali 8 pollici. La navigazione e il resto dei servizi multimediali potranno beneficiare di aggiornamenti da remoto con il pacchetto Smart Service offerto di serie per quattro anni.

Un nuovo assistente vocale attivabile tramite il comando Hey Toyota controllerà l'aria condizionata, il sistema multimediale o anche l'apertura dei finestrini. Toyota Rav4 potrà integrare come optional il Toyota Smart Connect Plus pack, che include la navigazione satellitare funzionale senza connessione e la visualizzazione di informazioni aggiuntive, come allerte meteo o zone a basse emissioni.

Ricordiamo la Toyota Rav4 è offerta con un motore ibrido da 218 o 222 CV con trazione integrale elettrica intelligente AWD-i. Il modello ibrido plug-in 2.5 sviluppa 306 CV e ha una batteria da 18,1 kW che gli conferisce un'autonomia di oltre 75 chilometri in modalità elettrica, secondo i dati del produttore.

Toyota Rav4 2022-2023 porterà con sé nuove dotazioni di sicurezza. Il sistema di pre-collisione sarà dotato di assistenza agli incroci che rileverà il potenziale arrivo di veicoli o la presenza di pedoni sulla strada.

Sulla variante ibrida plug-in questo sistema identificherà anche le biciclette e i veicoli parcheggiati. Il suv giapponese avrà anche un ausilio per evitarlo nel caso in cui una persona attraversi improvvisamente. Nessun cambiamento è da notare invece sulla fiancata dei motori.

Rav4 sarà ancora offerto con un blocco ibrido da 218 CV nella versione a due ruote motrici e 222 CV nella trazione integrale. La variante ibrida plug-in utilizzerà lo stesso 2.5 quattro cilindri, a cui sono stati aggiunti due motori elettrici per una potenza combinata di 306 CV.

Il prezzo non è stato comunicato, ma potrebbero essere necessari almeno 40.000 euro. Questo è uno dei modelli più colpiti dagli aumenti di prezzo.