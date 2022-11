Nuovo Dr SportEquipe 8, primo suv ad alimentazione benzina, elettrica e Gpl insieme e non solo

Dr SportEquipe 8 è un suv che si colloca nel segmento D. La sua dimensione esterna raggiunge i 4,72 metri, superando i rivali della statura di Kodiaq o Tarraco. Pertanto, offre nel suo abitacolo abbastanza spazio per ospitare fino a sette passeggeri suddivisi in tre file 2+3+2. Il tutto, avvolto in un'atmosfera tecnologica che si distingue per la sua qualità, almeno visivamente. Vogliamo adesso approfondire in questo articolo:

Cosa c'è di nuovo nel Dr SportEquipe 8

Considerazioni Dr SportEquipe 8: tanti motivi per stupire

Ciò che è veramente importante del nuovo Dr SportEquipe 8 Hybrid Plug-in è quello che nasconde sotto la sua carrozzeria. primo perché è un modello con molte similitudini tecniche con un altro modello cinese: il Chery 8 Pro Max che è già venduto nel paese asiatico. Si avvale quindi di un motore ibrido plug-in che abbina un blocco termico 156 Turbo da 1,5 CV associato a due elettrici (uno da 75 CV e l'altro da 95 CV). La potenza finale è di 320 CV e 510 Nm di coppia regolata da un cambio automatico.

L'impianto elettrico, dal canto suo, utilizza un pacco batterie da 19,27 kWh che danno un'autonomia complessiva di 100 chilometri in modalità elettrica. Ma la cosa più interessante è che queste batterie sono rimovibili, sebbene non sia noto il sistema per estrarle. E per chi pensava che le curiosità sarebbero finite, c'è di più. L'autonomia totale è molto vicina ai 1.500 chilometri perché il motore ICE può ottenere benzina o Gpl da un serbatoio ausiliario.

Presentato in anteprima mondiale in questi giorni al Salone di Parigi, il SUV è un 7 posti da 4,72 metri e progettato per esibirsi grazie a una sofisticata tecnologia Hybrid Plug-in, in grado di erogare un totale di 320 CV con una coppia massima complessiva. di 510 Nm e accelerazione da 0 a 100 in 7 secondi.

Dr SportEquipe 8 Hybrid Plug-in arriva in Italia nel 2023 e lo farà con altri due motori: un 2.0 TGDI benzina/GPL da 260 CV o un 1.6 TGDI da 200 CV. Il cuore di Sportequipe è costituito da un motore termico 1.5 turbo benzina da 115 Kw e da due motori elettrici che, alimentati da un pacco batterie con tecnologia ternaria agli ioni di litio da 19, 27 kWh, hanno una potenza autonomia totale di 100 chilometri.

Durante la decelerazione e la frenata, il sistema Brake-by-Wire trasmette l'energia cinetica del veicolo al motore tramite l'albero di trasmissione e il cambio. In questo modo l'energia meccanica viene convertita in energia elettrica in grado di ricaricare il pacco batterie.

L'abitacolo è stato progettato per soddisfare le aspettative di un'ammiraglia, a cominciare dall'ampio schermo TFT che permette di gestire e monitorare tutte le funzioni principali della vettura. Il tunnel centrale oltre al cambio CVT a 3 rapporti e ai comandi di commutazione tra full electric e Hybrid, ospita anche il touch LCD del climatizzatore. Il tetto panoramico, il Keyless System soft touch, il sistema di telecamere a 360 gradi sono solo alcune delle dotazioni di serie.