Saldi invernali 2020 quando iniziano e finiscono. Date e calendario regione per regione

Il 2020 si apre con l’avvio dei saldi invernali 2020 che partiranno il 4 gennaio anche se, come ogni anno ormai, il giorno di inizio degli sconti non sarà lo stesso per tutte le città e regioni di Italia. Per consultare il calendario dei saldi invernali 2020 regione per regione rimandiamo alla seconda parte dell’articolo.

I saldi invernali 2020 si preparano a prendere il via in tutte le regioni:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Emilia Romagna;

Friuli Venezia Giulia;

Lazio;

Liguria;

Lombardia;

Marche;

Molise;

Piemonte;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia;

Toscana;

Umbria;

Valle D’Aosta;

Veneto;

Trentino-Alto Adige.

Saldi invernali 2020 quando iniziano e finiscono in Abruzzo

In Abruzzo i saldi invernali 2020 partiranno il 4 gennaio 2020 per concludersi poi il 5 marzo 2020.

Saldi invernali 2020 date Basilicata

Anche in Basilicata il via alla stagione dei saldi invernali 2020 prenderà il via il 4 gennaio per concludersi il primo marzo.

Saldi invernali calendario Calabria

In Calabria i saldi invernali 2019-2020 per acquisti a prezzi scontati si terranno dal 4 gennaio al 28 febbraio 2020.

Quando iniziano e quando finiscono saldi invernali 2020 in Campania

Spostandoci in Campania, a Napoli e in tutte le altre città della regione i saldi invernali 2020 inizieranno comunque il 4 gennaio 2020 ma si concluderanno più tardi, il 2 aprile 2020.

Saldi invernali 2020 in Emilia Romagna

Le date di inizio e fine dei saldi invernali 2020 in Emilia Romagna sono, invece, 4 gennaio e 3 marzo 2020

Date saldi invernali 2020 in Friuli Venezia Giulia

Anche in Friuli Venezia Giulia i saldi invernali 2020 inizieranno il prossimo 4 gennaio per poi concludersi il 31 marzo 2020.

Saldi invernali 2019-2020 nel Lazio

A Roma, Viterbo, Latina e in tutte le altre città del Lazio i saldi invernali 2020 si terranno dal 4 gennaio al 28 febbraio 2020.

Date saldi invernali 2020 in Liguria

In Liguria, da Genova a La Spezia, Camogli, Santa Margherita, i saldi invernali 2020 si terranno dal 4 gennaio al 17 febbraio 2020.

Date saldi invernali 2020 in Lombardia

In Lombardia, invece, da Milano a Monza, Lecco, Lodi, i saldi invernali 2020 inizieranno il prossimo 4 gennaio per concludersi il 5 marzo 2020.

Saldi invernali 2020 nelle Marche

Nelle Marche i saldi invernali 2020 si terranno dal 4 gennaio al primo marzo 2020.

Date saldi invernali 2020 in Molise

In Molise, la stagione dello shopping a prezzi scontati partirà sempre il 4 gennaio 2020 per concludersi il 4 marzo, ultimo giorno di saldi invernali 2020 nella Regione.

Date ufficiali saldi invernali 2020 in Piemonte

La stagione dei saldi invernali 2020 in Piemonte, Torino, Alessandria, Novara, Vercelli rispetta come data di inizio quella del 4 gennaio 2020 ma si concluderà il 28 febbraio 2020

Calendario ufficiale saldi invernali 2020 in Puglia

Le stesse date dei saldi invernali 2020 in programma in Piemonte sono stabilite in Puglia: a Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Foggia, Barletta, i saldi iniziano il 4 gennaio e si concludono il 28 febbraio.

Inizio e fine saldi invernali 2020 in Sardegna

Tempi più lunghi per i saldi invernali 2020 si rispetteranno in Sardegna, rispetto a Piemonte e Puglia: nell’isola, infatti, i saldi invernali iniziano il 4 gennaio ma si concludono il 4 marzo 2020.

Inizio e fine saldi invernali 2020 in Sicilia

In Sicilia, invece, da Palermo a Siracusa, Messina, Taormina e nelle isole, i saldi invernali 2019-2020 per permettere a tutti di comprare gli oggetti del desiderio a prezzi scontati iniziano il 2 gennaio e terminano il 25 marzo. La Sicilia è la regione italiana che apre la stagione dei saldi, unica in Italia a iniziare prima con i saldi invernali 2020.

Date saldi invernali 2020 in Toscana

Salendo verso la Toscana, a Firenze, Pisa, Lucca, Siena e in tutte le altre città della regione, i saldi invernali 2020 rispetteranno il seguente calendario ufficiale: dal 4 gennaio 2020 al 15 marzo 2020

Calendario saldi invernali 2020 in Umbria

In Umbria, invece, i saldi invernali 2020 iniziano il 4 gennaio e terminano il 4 marzo 2020, ben due mesi esatti per la corsa all’acquisto dei desideri a prezzi ribassati.

Saldi invernali 2020 date inizio e fine in Valle D’Aosta

Stesse date stabilite in Umbria per i saldi invernali 2020 saranno rispettate anche in Valle D’Aosta, dal 4 gennaio al 4 marzo 2020.

Saldi invernali 2020 inizio e fine in Veneto

A Venezia, invece, e in tutte le altre città del Veneto, i saldi invernali si terranno dal 4 gennaio al 28 febbraio 2020.

Inizio e fine saldi invernali 2020 in Trentino-Alto Adige

Finiscono invece prima i saldi invernali 2020 in Trentino-Alto Adige, dove le date ufficiali di inizio e fine dei saldi sono, rispettivamente, 4 gennaio e 16 febbraio 2020.