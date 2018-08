Slime tossico, pericolosi e fuorilegge 8 giochi su 11 per bambini

Ben otto giochi su dieci per bambini risulterebbero pericolosi e fuorilegge: le ultime notizie parlano, infatti, di Slime tossici tanto da aver costretto il Ministero della Salute a ritirare dal mercato alcuni lotti di Slime, risultato tossico, sostanza gelatinosa e colorata costituita principalmente da gomma di guar, dall’odore solitamente poco piacevole.

Slime tossico: lotti ritirati

Stando a quanto riportano le ultime notizie, i lotti di Slime per bambini ritirati sarebbero della marca Every S.r.l. Si tratta, in particolare, dei prodotti Barrel-O-Slime, Every e Noise Putty che da test effettuati presso appositi laboratorio certificato su richiesta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Ufficio delle Dogane di Milano sono risultati fuorilegge. Il rischio è ‘chimico/cancerogeno’ e pertanto ne è stato disposto il divieto di vendita nel nostro Paese.

Slime tossico: allarme e rischi

A lanciare l'allarme sulla tossicità di alcuni Slime è stata l'associazione di consumatori inglese 'Wich?', che dopo aver testato 11 dei prodotti più popolari sul mercato, ha rilevato in ben 8 casi livelli di boro superiori a quelli raccomandati (300 mg/kg), quattro volte di più dei limiti di sicurezza raccomandati dalle norme Ue. Secondo quanto spiegato dagli esperti di ‘Wich?’, il boro, sostanza chimica che si trova nel borace, è l’ingrediente comune nello slime che ne determina la viscosità ma l'esposizione a livelli eccessivi di questa sostanza può essere causa di vomito, diarrea, crampi e irritazione, per cui sarebbe evitabile la vendita di prodotti che contengano boro superiore alle quantità consentite, come nel caso degli Slime delle marche sopra citate per evitare effetti nocivi sulla salute dei più piccini.