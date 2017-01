Naspi 2017: indennità disoccupazione. Per chi, requisiti, calcolo assegno e come funziona

E’ l’indennità di disoccupazione universale che ha sostituito Aspi e mini aspi, dedicata a tutti coloro che rimangono senza occupazione, lavoratori in disoccupazione involontaria. Ma quali sono i requisiti specifici per richiedere la Naspi, come si calcola l’assegno e come e a chi inviare la domanda?

Requisiti per richiedere la Naspi

La Napis può essere richiesta da lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato; apprendisti; soci lavoratori di cooperativa che hanno aderito o instaurato dopo l'associazione un rapporto di lavoro in forma subordinata, per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, ma anche da precari e collaboratori a progetto a patto che abbiano lavorato e versato contributi almeno 3 mesi prima della perdita del lavoro. E i requisiti richiesti per la Naspi sono: essere in stato di disoccupazione; aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti il licenziamento; aver svolto 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dai contributi versati nei 12 mesi prima dell’inizio del periodo di disoccupazione.

Durata della Naspi e calcolo dell’assegno

La Naspi ha una durata di 24 mesi, viene corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi 4 anni. Per quanto riguarda il calcolo dell’importo dell’indennità, bisogna sommare tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi 4 anni e dividere il risultato per il numero di settimane di contribuzione. Il quoziente ottenuto deve essere, infine, moltiplicato per il numero 4,33. Se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195 euro mensili, l’importo della Naspi è pari al 75% della suddetta retribuzione mentre se supera al soglia dei 1195 euro, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo considerato. In ogni caso, l'importo massimo della Naspi non può essere superiore ai 1300 euro al mese. L’importo erogato si ridurrà gradualmente a partire daI primo giorno del quinto mese di fruizione dell’indennità, e a partire dal primo giorno del quarto mese si ridurrà del 3% fruizione.



Come e a chi si presenta la domanda per la Naspi

I lavoratori rimasti senza occupazione che vogliono presentare la domanda per la Naspi 2017 devono compilare e inviare l’apposito modulo domanda via web all’Istituto di Previdenza, accendendo al sito dell’Istituto con il proprio Pin e seguendo la procedura Home, Servizi Online, Elenco di tutti i Servizi, Servizi per il cittadino, Invio domande prestazioni a sostegno del reddito (Sportello virtuale per i servizi di informazione e richiesta di prestazione), Naspi. E’ possibile inviare la domanda anche tramite patronati o intermediari autorizzati.

Condizioni e sanzioni previste dalla Naspi

La richiesta e la contestuale erogazione della Naspi è strettamente legata alla sottoscrizione del cosiddetto Patto di servizio, che impiega il lavoratore rimasto senza occupazione a partecipare a corsi di formazione o ricerca attiva del lavoro. Oltre a perdere il contributo di disoccupazione, i lavoratori che violino le condizioni per avere la Naspi saranno soggetti a sanzioni che prevedono la decurtazione di un quarto di una mensilità alla prima assenza, dell’intera mensilità alla seconda assenza e la decadenza dalla prestazione alla terza assenza dai servizi personalizzati riservati ai disoccupati e agli incontri di formazione per la ricerca di lavoro; la decurtazione di una mensilità alla prima assenza e la decadenza dalla prestazione alla seconda assenza alle iniziative di riqualificazione e alle previste attività di pubblica utilità; la decadenza della intera prestazione contributiva in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro.

Disoccupati 2017: assegno, indennità, agevolazioni. Debutta il nuovo assegno di disoccupazione nel 2017, vediamo quali sono le caratteristiche, a chi è rivolto e come funziona