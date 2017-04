Auguri di Pasqua: 15 pensieri meravigliosi, 15 frasi pace e amore, 15 video gioia e serenità

Può ufficialmente partite il conto alla rovescia per la Pasqua. In questi giorni di attesa e di scambio di auguri è tempo di pensare alle frasi più belle e ai video per parenti, amici, colleghi di lavoro, mamma e papà. Dove trovare le frasi più belle per auguri di Pasqua? Dove trovare i video più originali e adatti all'occasione? Per chi è a corto di fantasia per l'invio di un messaggio via SMS, via WhatsApp o via posta elettronica, il web è il miglior punto di riferimento. Alcune delle soluzioni più gettonate sono facilmente ricavabili dalla Rete e non è di certo difficile riuscire a individuare quella più adatta per via della estrema varietà.

Auguri di Pasqua: 15 pensieri meravigliosi

Al di là di tutto, questa è una festa del carattere religioso, celebrata in tutto il mondo. Anche se fra uova di cioccolato e dolci colombe da mangiare, l'accento viene spostato al di là dei tradizionali confini, le origini dell'appuntamento di Pasqua sono tutte religiose. Perché non pensare allora a uno dei seguenti 15 pensieri meravigliosi per augurare Buona Pasqua?

Frasi Auguri di Pasqua per mamma e papà. Un messaggio dal profondo del mio cuore, un augurio ricco di serenità, gioia e amore! Auguri di buona e Santa Pasqua, mamma e papà. Frasi Auguri di Pasqua divertenti. Rinnoviamo i sentimenti di amore e pace a tutto il mondo affinché sia per sempre festa nei cuori di tutti i popoli della Terra. Frasi Auguri di Pasqua formali. Auguro a lei e alla sua famiglia una felice Pasqua con la speranza che lo spirito pasquale vi accompagni nei giorni a venire. Frasi Auguri Pasqua religiosi. Lo Spirito del Cristo risorto sia per voi un'ancora di salvezza per trascorrere una vita serena e piena di armonia. Buona Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua per amici e amiche. Tanti auguri di Buona Pasqua, che sia serena e ti doni pace, amore e speranza. Frasi Auguri Pasqua originali. Ti auguro una serena e felice Pasqua 2017, di quelle davvero indimenticabili. Tanti auguri. Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Tra ulivi e fiori di pesco ti mando gli Auguri di Pasqua con questo gesto. Auguri. Frasi Auguri di Pasqua per amici e amiche. I miei migliori auguri di Pasqua ti raggiungano ovunque tu sia, cara amica mia. Tantissimi auguri pasquali, per una Pasqua serena e felice. Frasi Auguri Pasqua religiosi. Che lo spirito della Santa Pasqua ti aiuti a trovare la gioia nelle piccole cose e ti doni la fede nel Signore che ha dato la vita per la nostra salvezza. Buona Pasqua! Frasi Auguri di Pasqua formali. Sinceri Auguri di Buona Pasqua a te e alla tua famiglia. Frasi Auguri di Pasqua per mamma e papà. Avervi sempre al mio fianco è il regalo migliore che possa sognare. E, finché voi sarete qui, vicino a me, ogni Pasqua sarà sempre più magica. Frasi Auguri Pasqua originali. Auguri sinceri ai miei amici più veri. Buona Pasqua. Frasi Auguri di Pasqua simpatici. Oggi è un giorno speciale, vedi di non mangiare troppo e soprattutto di non rompere le uova di Pasqua. Auguri. Frasi Auguri di Pasqua divertenti. La vera sorpresa è quella di averti accanto. Buona Pasqua amore mio. Frasi Auguri di Pasqua per mamma e papà. Le feste sono l'occasione per stare in famiglia, per trascorrere più tempo con i propri cari. Io sono il figlio più

15 frasi pace e amore per fare gli auguri di Pasqua

Anche se non sono più la priorità, sono in tanti a chiedere frasi di pace e amore per fare gli auguri di Pasqua con messaggi inferiori alla lunghezza standard di 160 caratteri ovvero di un singolo messaggio per cellulare.

Che la colomba pasquale volata da Noè con il ramoscello d'ulivo nel becco voli per sempre nei nostri cuori per darci pace e serenità. Auguri di una Santa Pasqua. Rinnoviamo i sentimenti di amore e pace a tutto il mondo affinché sia per sempre festa nei cuori di tutti i popoli della Terra. Auguri di una Santa Pasqua di Resurrezione. E che possa resuscitare pure tu dopo il letargo invernale. Auguri! Le campane suonano a festa e una dolce colomba bianca si libera nell'aria. Tanti Auguri per questa meravigliosa giornata di Pasqua. La luce di Gesù risorto possa scacciare via le tenebre del cuore e dello spirito. Ti auguro di sentire sempre quella pace che solo il Cristo Redentore sa donare. Affettuosi auguri pasquali. Buona Pasqua e che sia una giornata di pace universale. Per tutti quelli che portano l'amore nel cuore, una giornata piena di gioia e di felicità senza limiti. Buona Pasqua. Pasqua, la festa della gioia. Perché in questo periodo di gioia, il tuo cuore possa aprirsi a nuove dolcezze Buona Pasqua. Buona Pasqua con l'augurio che questa ricorrenza ti aiuti a riscoprire i valori che rendono una vita felice e degna di essere vissuta. E che l'entusiasmo che mostri nelle tue cose si rafforzi grazie alla resurrezione di Gesù. Che tu possa trascorrere una Pasqua piena di amore e di emozioni intense insieme ai tuoi cari. Auguri. Sicuri che la Santa Pasqua porterà pace e amore nel vostro cuore, vi preghiamo di accettare i nostri più sentiti auguri di buona Pasqua di Resurrezione e fede nel Signore, che ha donato la Sua vita per quelli che Egli ama. Pasqua sia l'occasione per fermarsi e riflettere sul senso della vita. Che il Signore Gesù possa illuminare la tua vita e quella dei tuoi cari. Tanti auguri. In questo magico giorno che possiate essere travolti dalla gioia e dall'amore di Gesù Risorto. Tra le ali di una colomba, ti auguro buona Pasqua e ore serene da una persona che ti vuole tanto bene. Abbasso le preoccupazioni e in alto i calici per dire una Pasqua piena di gioia, salute e serenità! Che il Signore Gesù risorto possa portare serenità e gioia a tutti voi. Auguri sinceri.

Pasqua auguri: 15 video gioia e serenità

Una idea altrettanto valida per fare gli auguri di Pasqua è quella di spedire un video via WhatsApp o di condividerlo sulla bacheca di Facebook degli amici. L'operazione richiede pochi istanti e l'effetto sorriso è assicurato. Anche in questo caso, così come per le frasi, le occasioni per la Pasqua non mancano. E anzi, sono realmente tante. A sfogliare le pagine delle proposte sui siti web emergono subito due indicazioni: la varietà di scelta e la semplicità d'uso. Un ricco campionario di idee facilmente utilizzabili è facilmente ricavabile anche dalla piattaforma per eccellenza di condivisione video, YouTube. Basta indicare nel box delle ricerche le giuste parole chiave (c'è bisogno di suggerirle?) e i risultati validi saranno tanti, ben più di 15. Stessa procedura con Vimeo: basta scegliere e condividere. Chi vuole realmente sorprendere chi ci sta davanti non può che collegarsi al sito jibjab.com. Consente infatti di inviare video personalizzati con il proprio volto o quello dei propri amici e familiari, in coppia o anche di più.