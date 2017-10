Fiocchi di Avena con larve insetti ritirati. Marca e supermercati

Le emergenze alimentari si rincorrono ormai quasi quotidianamente. E per l’Italia, patria del bello e del buono che sono i pilastri su cui si può costruire anche un buon vivere. Se avete acquistato di recente confezioni di fiocchi di avena fate attenzione alla marca perché potrebbero appartenere al lotto incriminato. Scatole di Fiocchi di Avena nelle quali sono state ritrovate larve ed insetti.

Segno di uno stato di conservazione tutt’altro che a norma di legge. E intanto, pur se ormai non si tratta di una novità visto che ogni settimana esce fuori un caso diverso, le emergenze alimentari rappresentano davvero una piaga che rischia di minare alla base anche la fiducia e la sicurezza dei consumatori che restano sbalorditi per quel che accade. E se crolla la fiducia dei consumatori, si sa, l’economia, che sta molto faticosamente provando a risalire la china, ne verrebbe nuovamente investito in pieno. Vediamo quale è la marca del prodotto in questione e in quali supermercati sono state vendute le scatole di questo alimento.

Fiocchi di Avena larve ed insetti

Non deve essere stata davvero una bella sorpresa per il primo consumatore che, aprendo il pacco di Fiocchi di avena che si accingeva a mangiare dopo aver desiderato forse da diversi giorni, ha trovato i fiocchi infestati da uno spettacolo davvero disgustoso. Tra i fiocchi si agitavano piccole larve ed insetti che, non per colpa loro, si venivano a trovare nel posto sbagliato in un momento decisamente sbagliato. Il ritiro dagli scaffali dei supermercati Coop, dove sono state acquistate le scatole incriminate è stata la più ovvia delle conseguenze.

Il lotto sospeso porta questa dicitura: “Fiocchi di avena da 500 gr con scadenza del sette settembre del 2018 e con il codice EAN13 8002885011128 prodotta da Fiorentini Alimentari S.p.A., Strada del Francese 156 – 10156 Torino (TO)”. Se avete acquistato questo prodotto fareste bene, come consiglia la stessa Coop, a riportare indietro, nel supermercato dove è avvenuto l’acquisto, il prodotto se corrisponde alle indicazioni che abbiamo dato appena adesso fornito.

Marca e supermercati

La marca dei fiocchi di avena infestati da larve e insetti, come abbiamo già detto, è Fiorentini Alimentari S.p.A e la COOP, la celebre cooperativa che opera anche nella grande distribuzione ha fatto sapere che oltre all’immediato ritiro è previsto anche un rimborso per i consumatori che sono stati vittima di questa ennesima emergenza alimentare. Certo ora bisogna comprendere che cosa sia successo all’interno della filiera distributiva del prodotto. Bisogna rintracciare le cause precise e individuare le responsabilità tenendo presente che nella linea di produzione non risultano esserci problemi.

Le altre emergenze alimentari

Le emergenze alimentari tra poco non si potranno nemmeno più chiamare emergenze. Ormai quasi ogni giorno si hanno notizie di alterazioni alimentari. Una volta capita con il formaggio taleggio, il giorno successivo magari con la fesa di taccino, poi ancora al salame piccante. Addirittura l’acqua minerale non è stata risparmiata. Qualcuno ricorda le cime di rapa contaminate? E si, purtroppo nemmeno una delle materie prime che hanno reso celebre le orecchiette baresi, è stata salvata da questa triste consuetudine