Chi produce motori e tecnologia auto Sportequipe la nuova interessante marca premium di Dr in Italia

Sportequipe è un'azienda italiana specializzata nella produzione di automobili di alta gamma, fondata nel 2022 a Macchia d'Isernia, Molise, dall'imprenditore Massimo Di Risio all'interno del gruppo Dr Automobiles.

A differenza del marchio omonimo, il marchio Sportequipe è posizionato in una fascia di mercato più esclusiva, con un range di prezzo che varia da oltre 30.000 euro per il modello S5 fino a oltre 40.000 euro per il modello S8. Approfondiamo in questo articolo:

Auto Sportequipe: chi produce motori, tecnologia, impiantistica

Alla scoperta delle auto premium Sportequipe di Dr

In modo analogo alla società madre, Sportequipe è un'azienda automobilistica che si concentra sulla produzione di veicoli di alta gamma. Questi modelli sono basati su progetti delle case automobilistiche cinesi Chery Automobile e JAC Motors e vengono venduti nei propri punti vendita dopo aver subito modifiche sia estetiche che per conformarsi alle norme di omologazione europee.

Sportequipe importa componenti necessari per la produzione delle sue vetture dalla cinese Chery Automobile, ma assembla i veicoli in Italia, impiantistica e tecnologia compresa. La gamma di veicoli utilizza esclusivamente motori appartenenti alla famiglia Acteco di Chery, disponibili nelle varianti a benzina aspirata e turbo, con o senza impianto bifuel benzina-Gpl. Le auto Dr utilizzano il motore diesel Multijet 1.9 di Fiat Powertrain Technologies.

Nel 2022, il gruppo Dr ha manifestato l'intenzione di espandersi in nuove fasce di mercato attraverso la creazione di nuovi marchi, tra cui Sportequipe. Il debutto di Sportequipe è avvenuto lo stesso anno al Milano Monza Open-Air Motor Show, presentando cinque veicoli strettamente imparentati con i veicoli a marchio Evo e Dr, ma più esclusivi: i suv S5, S6 e S7, versioni sportive dei vari Dr 5.0, 6.0 e 7.0, e il pick-up K, versione sportiva del pick-up Evo Cross 4. Ed è stata presentata la Sportequipe S1, una city car elettrica basata sulla Chery eQ1 e destinata alla produzione presso la fabbrica di Macchia d'Isernia.

La gamma di Sportequipe si è ampliata pochi mesi dopo con la presentazione del SUV di fascia alta Sportequipe S8 al Salone dell'Automobile di Parigi. Questo modello è basato sulla Chery Tiggo 8 Pro e disponibile nelle versioni benzina-Gpl, ibrida plug-in e tri-fuel (benzina-elettrica-GPL). Le versioni ibride plug-in e tri-fuel utilizzano un motore 1.5 turbo benzina da 115 kW accoppiato a due motori elettrici da 55 kW e 70 kW, alimentati da un pacco batterie con tecnologia ternaria agli ioni di litio da 19,27 kWh.

Nel 2023, i modelli commercializzati da Sportequipe sul mercato italiano includono S5, S6 e S7.

Sportequipe 5 è un crossover compatto, appartenente alla gamma di veicoli del nuovo marchio, che presenta una lunghezza di 4,32 metri. Questo modello è disponibile con tre diverse motorizzazioni, ovvero un propulsore 1.5 turbo benzina da 154 CV, un 1.6 TGDI turbo benzina a iniezione diretta da 200 CV e un 2.0 TGDI turbo benzina a iniezione diretta da 260 CV, tutti abbinati a un cambio CVT a 9 rapporti. Grazie alle sue dimensioni ridotte, questo crossover è particolarmente indicato per l'utilizzo in città, mentre la combinazione di prestazioni e bassi consumi lo rendono adatto anche ai viaggi di lunga distanza. Il prezzo di listino parte da 36.000 euro.

Sportequipe 6 è un crossover di medie dimensioni, con una lunghezza di 4,5 metri, equipaggiato con un motore 1.6 TGDI turbo benzina a iniezione diretta da 200 CV e una coppia di 290 Nm tra 2.000 e 4.000 giri al minuto. La velocità massima di questo modello è di 200 chilometri orari, mentre il cambio è un automatico DCT a 7 rapporti + R. La sospensione anteriore utilizza il sistema Mac Pherson, mentre quella posteriore è multilink con barra stabilizzatrice antirollio. Il prezzo di partenza per questo modello è di 37.000 euro.

Sportequipe 7 è un crossover a 7 posti con una lunghezza di 4,70 metri, dotato di un motore 1.5 turbo benzina da 160 CV, abbinato a un cambio automatico DCT a doppia frizione a secco e 6 rapporti. La velocità massima di questo modello è di 190 km/h. Le sospensioni anteriori sono di tipo Mac Pherson, mentre quelle posteriori sono indipendenti con sistema multilink e barra stabilizzatrice antirollio. Da 40.000 euro.

