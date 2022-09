Nuova Alfa Romeo City Hybrid 2022-2023, city car e auto da sogno accessibile a tutti

L'attenzione nei confronti del mondo Alfa Romeo continua a rimanere costantemente alta. In fondo si tratta di un marchio che ha fatto la storia dell'automobilismo italiano e internazionale, riscuotendo un grande successo soprattutto tra gli amanti delle vetture sportive.

La novità è adesso un'altra ovvero l'esplorazione da parte del marchio di nuovi segmenti di mercato, anche con alimentazione alternativa a quella tradizionale a benzina e diesel. Tuttavia di una citty car a firma Alfa Romeo non si è ancora parlato. Ancora perché non è affatto da escludere che un progetto di questo tipo possa vedere la luce. La trepidazione è comunque alta. Pensiamo ad esempio al render della Alfa Romeo City Hybrid 2022-2023 che sta facendo così tanto discutere. Vediamo quindi nel dettaglio:

Il sogno della Alfa Romeo City Hybrid 2022-2023

Alfa Romeo City Hybrid 2022-2023 tra progetti e rilanci

Alfa Romeo sta progettando e lanciando nuovi modelli e non è affatto detto che questa city car possa vedere davvero la luce. Eppure questo render aveva fatto molto discutere il mondo Alfa Romeo tra cui l'ha subito apprezzata in quanto considerata una vettura per tutti e altri che invece l'hanno vista con distacco perché lontana dallo spirito originario del costruttore.

Di certo c'è che questo render richiama numerosi elementi del marchio del Biscione, come il frontale e il posteriore. L'anima sportiva di Alfa Romeo emerge con tutta chiarezza grazie alla presenza di quattro scarichi del motore termico, due per ogni lato, le minigonne sulle fiancate, le pinze dei freni colorate. Ma resta davvero da scoprire se Alfa Romeo City Hybrid 2022-2023 possa essere la base per una futura city car,

Alfa Romeo è stata lenta nel portare sul mercato un'auto con motorizzazione alternativa ibrida compresa. Negli ultimi anni il marchio ha offerto la Giulia e lo Stelvio, entrambe ottime auto da guida. Tuttavia, un motore a benzina convenzionale è stata l'opzione più ecologica offerta dal Biscione. Alfa Romeo City Hybrid 2022-2023, il brand promette di portare presto sul mercato un'auto elettrica.

La casa madre dell'Alfa Romeo, Fiat Chrysler Automobiles, è stata infatti un passo indietro con l'elettrificazione, motivo per cui la sua fusione in corso con il gruppo Psa esperto di veicoli elettrici dovrebbe raccogliere sostanziali benefici. Il veicolo elettrico siederà su una versione della piattaforma eCMP di PSA, su cui entro il prossimo anno saranno basati sette modelli a emissioni zero.

Un portavoce del marchio ha dichiarato che il family feeling sarà rispettato in termini di temi di stile su tutta la gamma, ma senza fare un copia e incolla su tutta la line-up, perché ogni segmento ha la sua personalità e i clienti sono diversi in termini di età e aspettative.

Tuttavia, le specifiche dell'offerta Alfa Romeo saranno diverse, non solo per la rapidità con cui si sta sviluppando la tecnologia dei veicoli elettrici, ma anche per l'attenzione del marchio sulle prestazioni.