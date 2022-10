Nuova Citroen C2 2022-2023, la city car di grande successo sembra davvero ritornare

E se ritornasse la Citroen C2? Si tratta di una ipotesi che, in attesa di conferme ufficiale, sta iniziando a circolare fino al punto da immaginare una clamorosa riproposizione per il 2022-2023. Anche perché, non dimentichiamolo, il mercato delle city car continua a mostrare una certa vivacità.

Soprattutto in Italia, i modelli di piccola dimensione si rivelano strategici per consentire spostamenti agili ed ecco quindi che la storica Citroen C2 potrebbe finalmente rifare la sua comparsa sulle strade italiane.

Verso il ritorno della Citroen C2 2022-2023?

Citroen C2 2022-2023: cosa aspettarsi

Considerata per larghi tratti un modello gemello della Citroen C3, Citroen C2 è in realtà un'auto che ha un'attitudine spiccata per la città. Con meno pretese dal punto di vista delle percorrenze, il suo aspetto è più trendy e adatto anche a un pubblico più giovane. Con un avantreno molto diverso e una parte posteriore troncato, perde 19 cm e si afferma come una city car dall'aspetto sportivo destinata a un pubblico con meno pretese. Ma se c'è qualcosa che non mancano sono i punti di forza di questa city car.

L'abitabilità di Citroen C2 2022-2023 è una bella sorpresa. Il conducente beneficia di una buona posizione di guida e i passeggeri, un massimo di quattro, hanno spazio sufficiente per convivere a bordo con una certa tranquillità.

Lo stesso però non si può dire per il bagagliaio, che è piccolo, ma d'altronde accessibile grazie a una doppia apertura del portellone in tutte le situazioni. L'atmosfera a bordo è piacevole con tanti colori accesi. Va da sé che non si tratta di un veicolo premium ed è quindi inevitabile che la qualità dei materiali non sia delle migliori.

Il comportamento su strada della C2 è sempre stato nel complesso abbastanza buono. Efficiente, vivace e rigorosa, sarà molto adatta in città e anche nei viaggi on the road più lunghi. Questa versatilità è molto apprezzata anche dal target di riferimento che in genere è affezionato a queste frequenti trasferte. Lato motore le prestazioni sono accettabili.

Sarà necessario optare per le motorizzazioni più potenti, come il 1.6 16v da 125 CV per beneficiare di un po' più di spinta. Tuttavia, la Citroen C2 rimane abbastanza silenziosa. Da notare anche la gradita presenza di un originalissimo cambio manuale al volante.

Per quanto riguarda il livello di sicurezza a bordo, è soddisfacente. La C2 offre l'attuale sistema di assistenza alla frenata che è ABS e ESP sulla finitura VTS. Offre anche un servosterzo relativamente efficiente.

Infine, dal lato dei consumi, Citroen C2 aveva ben poco nelle sue versioni diesel e nella media con i suoi motori a benzina. L'emissione di anidride carbonica seguiva questa logica per tutti i motori presenti. La presenza del sistema Stop&Start sulla C2 1.4 16v 90 CV aveva ulteriormente rafforzato questi sforzi fatti in termini di ecologia tagliando e riavviando automaticamente il motore a ogni fermata e ripartenza.