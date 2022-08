Nuova Volkswagen T-Cross 2022-2023, restyling del Suv avanza e aumenta sempre più l'attesa

Volkswagen T-Cross ha arricchito la gamma Volkswagen posizionandosi come il suv più piccolo del marchio tedesco. Il suo restyling di metà carriera è imminente e potrebbe mostrare alcuni elementi della Taigo sul crossover urbano, la sua alternativa coupé lanciata a fine 2021. Le modifiche dovrebbero comunque rimanere molto contenute, come è tradizione con la casa di Wolfsburg. Vediamo allora:

Cosa aspettarsi dal restyling di Volkswagen T-Cross 2022-2023

Volkswagen T-Cross 2022-2023 tra giudizi e attesa elevata

L'evoluzione estetica più notevole della Volkswagen T-Cross 2022-2023 dovrebbe essere nella sua parte anteriore. La sua griglia potrebbe essere rifinita e ospitare una seconda striscia cromata orizzontale che collega i gruppi ottici per il loro bordo superiore, oltre alla barra centrale già cromata.

Non è da escludere una nuova firma luminosa, all'anteriore come al posteriore, anche se è molto probabile che le luci quadrate di poppa vengano mantenute per distinguere la T-Cross dalla Taigo vista da dietro. Anche gli scudi dovrebbero ricevere piccoli ritocchi, mentre il profilo dei fendinebbia anteriori potrebbe essere ridisegnato.

Il layout degli interni della Volkswagen T-Cross dovrebbe rimanere così com'è, ma il cruscotto digitale da 10,25 pollici potrebbe fare la sua comparsa e il sistema di infotainment diventerà più reattivo. I pacchetti opzionali potrebbero essere rivisti, in particolare per quanto riguarda gli aiuti alla guida. Nessun cambiamento è da aspettarsi sotto il cofano, dove l'offerta dovrebbe rimanere confinata al blocco benzina 1.0 l TSI da 95 CV o 110 CV. Il restyling di Volkswagen T-Cross è previsto per l'inizio del 2023.

Anche la griglia del radiatore di Volkswagen T-Cross 2022-2023 sarà leggermente più fine e presenterà una nuova decorazione. Il paraurti, che segna anche il tempo, avrà delle linee nuove, pur rispettando le forme originali. Volkswagen continuerà a mantenere differenziati i due SUV più piccoli, rispettando l'indipendenza estetica tra la T-Cross e la Taigo.

All'interno ci si aspetta una revisione dei materiali, sostituiti da quelli di qualità superiore al tatto. I designer Volkswagen non rinunceranno a quanto fatto fino a questo momento, anche se il quadro strumenti digitale diventerà di serie in tutti gli allestimenti. Quello che non cambierà è l'ambiente della plancia, nemmeno il touchscreen del sistema multimediale, anche se questo sperimenterà un miglioramento tecnico nel suo funzionamento, come nella sezione sugli assistenti alla guida alla sicurezza.

Dove non ci saranno grandi novità sarà quindi nella sezione motori, poiché le importanti migliorie saranno incentrate sul comportamento dinamico del telaio, offrendo un maggiore feeling per sterzo, sospensioni e freni. I motori della gamma T-Cross offrono prestazioni ed efficienza; quindi, il marchio manterrà la gamma attuale con il monoblocco 1.0 litri da 95 e 110 CV e il TSI da 150 CV.

Volkswagen T-Cross Facelift sarà una delle grandi novità del prossimo anno, con il suo debutto e lancio commerciale previsto nella prima metà del 2023. Il prezzo? Da circa 24-25.000 euro.