Tutte le nuove auto Subaru, spesso sottovalutate, con ottimi prezzi-qualità per il 2023

Subaru ha una lunga tradizione nella produzione di automobili. Ma fa anche parte della storia. Oggi è presente sul mercato con una serie di modelli tra crossover e utilitarie, in grado di fare la differenza in termini di rapporto tra qualità e prezzo.

Non solo, ma altri modelli sono in arrivo per il 2023. Ci sono molte ragioni per scegliere un veicolo, ma la differenza Subaru è forse la progettazione e la costruzione di auto di qualità, sicure ed economiche. Facciamo il punto in vista del 2023:

Quali sono i crossover interessanti di Subaru per il 2023

Utilitarie e non solo a firma Subaru disponibili nel 2023

Subaru XV è un crossover a guida decisamente rialzata di 9 centimetri, ha protezioni in plastica e le barre sul tetto. Il baricentro alto la rende meno agile dell'Impreza che esamineremo nel paragrafo successivo, ma la guida resta abbastanza precisa. Motore e cambio sono fluidi ed è in grado di affrontare anche i fuori strada. Quale scegliere tra benzina e ibrida? I modelli d'ingresso sono i seguenti:

Subaru XV 1.6i Pure Lineartronic da 114 CV a 25.000 euro, velocità massima di 175 chilometri orari con consumi pari a 12,5 chilometri per litro e autonomia complessiva di circa 780 chilometri

Subaru XV 2.0i e-Boxer Style Lineartronic da 150 CV a 34.000 euro, velocità massima di 193 chilometri orari con consumi pari a 12,7 chilometri per litro e autonomia complessiva di circa 610 chilometri

Subaru Forester è un crossover dalle forme possenti e solo 4x4. Il sottoscocca è a 22 centimetri da terra e dunque si rivela particolarmente congeniale per andare su strade poco battute. Tradizionali e spaziosi gli interni. La trazione 4x4 si rivela quindi strategica ma da sottolineare il comfort e lo sterzo reattivo. La versione Style è la più equilibrata nel rapporto fra prezzo e dotazioni:

Subaru Forester 2.0i e-Boxer Free CVT da 150 CV a 37.000 euro, velocità massima di 188 chilometri orari con consumi pari a 12,3 chilometri per litro e autonomia complessiva di circa 590 chilometri

Subaru Crosstrek offre tutti i vantaggi di un crossover, inclusa la trazione integrale simmetrica a tempo pieno e una generosa altezza da terra. Costruito sulla Subaru Global Platform, questo Crosstrek di nuova generazione è più leggero offrendo maneggevolezza sportiva e maggiore stabilità, insieme a sistemi di sicurezza e risparmio di carburante.

Subaru Impreza è una spaziosa media dalla linea classica e con caratteristiche tecniche peculiari in quanto propone un motore boxer a benzina, anche ibrido, cambio CVT e trazione 4x4. La tenuta di strada è di buon livello, soprattutto sui fondi viscidi, e il comfort è apprezzabile. Attenzione ai consumi. In relazione alle scelte, la possibilità è appunto tra benzina e ibrida, le cui versioni entry level sono:

Subaru Impreza 1.6i Pure Lineartronic da 114 CV a 23.000 euro, velocità massima di 180 chilometri orari con consumi pari a 13,2 chilometri per litro e autonomia complessiva di circa 660 chilometri

Subaru Impreza 2.0i e-Boxer Style Xtra Lineartronic da 150 CV a 33.000 euro, velocità massima di 197 chilometri orari con consumi pari a 12,5 chilometri per litro e autonomia complessiva di circa 624 chilometri