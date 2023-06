Btp Valore al via lunedì 5 Giugno, conviene o no comprarli? I pro e contro secondo gli esperti a confronto

I Btp Valore rappresentano una nuova categoria di titoli di Stato progettata specificamente per le famiglie italiane e i piccoli investitori. Questi strumenti finanziari sono obbligazioni a tasso fisso con cedole crescenti nel corso del tempo, che offrono un premio di fedeltà a coloro che le mantengono fino alla loro scadenza. Vediamo in questo articolo:

Conviene comprare il Btp Valore o no

Btp Valore: pro e contro

Il Ministero dell'Economia ha introdotto unadenominati Btp Valore, rivolti agli investitori individuali e affini, mirando quindi al mercato retail. La prima emissione avrà luogo dal 5 giugno al 9 giugno (alle ore 13), salvo eventuali chiusure anticipate. La modalità di sottoscrizione è semplificata, consentendo agli investitori retail di acquistare il Btp Valore con un investimento minimo di 1.000 euro e senza commissioni.

La sottoscrizione può avvenire tramite un intermediario finanziario, presso una banca o un ufficio postale, oppure tramite home banking, se disponibile per il trading online. Il Btp Valore sarà soggetto a una tassazione agevolata del 12,50%, identica a quella applicata ai titoli di Stato, e sarà esente dalle imposte di successione. Il Btp Valore giugno 2023 avrà una durata di 4 anni e offrirà un premio fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito per coloro che manterranno l'investimento fino alla scadenza.

La principale novità rispetto ai precedenti Btp Italia sarà rappresentata dal fatto che la cedola sarà variabile e crescente nel tempo, ma non sarà indicizzata all'inflazione o ad altri parametri.

I tassi di cedola minimi garantiti per la prima emissione del Btp Valore, prevista dal lunedì 5 al venerdì 9 giugno, a meno di chiusura anticipata, saranno del 3,25% per il primo e secondo anno e del 4,00% per il terzo e quarto anno.

Dal punto di vista degli investitori, il Btp Valore potrebbe non rappresentare la scelta migliore per diverse ragioni. Il premio fedeltà potrebbe incoraggiare gli investitori a mantenere il titolo fino alla scadenza, rendendolo poco liquido. In un mercato efficiente, il rendimento del Btp Valore si allineerà a quello dei Btp già in circolazione con la stessa scadenza, rendendo questo titolo meno vantaggioso come investimento. Pertanto, per coloro che cercano un'opzione di investimento più liquida e conveniente, potrebbe essere più opportuno considerare altri titoli.

Se si dispone già di un portafoglio ben diversificato, potrebbe risultare ridondante esporsi ulteriormente a uno strumento di questo tipo. Nel caso si desideri investire in questo titolo, è consigliabile fare attenzione poiché si potrebbe diventare eccessivamente esposti a un unico titolo o a un unico paese. Consigliabile considerare l'investimento nell'ottica della diversificazione del portafoglio.

Una valutazione approfondita dei rischi associati al nuovo titolo di Stato è necessaria per comprendere le implicazioni di un investimento in questo strumento. In primo luogo, è importante considerare la volatilità, che può variare in base alla durata dell'investimento. È essenziale comprendere come i cambiamenti dei tassi di interesse possono influenzare il prezzo dei Btp. Quando i tassi di interesse aumentano, il valore dei Btp emessi in precedenza diminuisce, mentre quando i tassi di interesse diminuiscono, il valore dei Btp emessi in precedenza aumenta.

Un altro rischio significativo da considerare è il rischio emittente, legato al paese che emette il titolo. È fondamentale valutare la possibilità di default o ristrutturazione del debito da parte del paese. Sebbene questo rischio sia remoto, non dovrebbe essere sottovalutato poiché potrebbe comportare una perdita parziale o addirittura totale del capitale investito. Prima di impegnarsi in un investimento, è importante riflettere attentamente e considerare tutte le possibilità, nonché essere consapevoli di tali rischi.

I Btp sono strumenti obbligazionari emessi dallo Stato italiano per finanziare il proprio debito pubblico. Esistono diverse tipologie di Btp, ognuna con caratteristiche e rendimenti distinti, che si rivolgono a diversi profili di investitori. Tra le opzioni più comuni si trovano i Btp a cedola fissa, i Btp Italia, i Btp Futura, i Btp Green e i nuovi Btp Valore. È consigliabile valutare attentamente queste alternative prima di prendere una decisione di investimento.

