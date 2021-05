Case ad 1 euro 2021 in Lombardia. Lista Comuni dove si possono comprare

Comprare una casa a un euro? Dal punto di vista economico, l'investimento sembra irrinunciabile anche nel 2021. E non c'è trucco e né inganno perché sono le stesse amministrazioni comunali a promuovere quella che sembra una vera e propria svendita.

L'obiettivo è fronteggiare l'emergenza abitativa in quei piccoli comuni in via di spopolamento. In cambio chiedono quasi sempre di spostare la residenza per un numero minimo di anni.

E anche se non c'è ancora il boom nella 12 province della Lombardia dove comprare case a 1 euro (Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese) qualcosa inizia a muoversi.

Il suggerimento è allora di verificare provincia per provincia alla ricerca di nuove opportunità che possono saltare fuori nel tempo. A quel punto è indispensabile leggere con attenzione il bando ovvero i requisiti richiesti per comprare case a un euro. Vediamo allora in questo articolo

Dove comprare case a 1 euro in Lombardia

Il fenomeno delle case a 1 euro

Il suggerimento per scoprire quali sono le case a 1 euro da comprare in Lombardia nelle varie province tra Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese è di consultare il sito web dell'amministrazione comunale di riferimento, ben sapendo che a essere protagoniste di queste iniziative sono soprattutto le piccole realtà alle prese con l'emergenza spopolamento.

O in alternativa consultare il portale dedicato sulle case a euro, costantemente aggiornato fino al 2021. Qui scopriamo allora che la Lombardia è meno presente rispetto ad altre realtà (ma l'elenco dei Comuni dove si possono comprare case a 1 euro 2021 in Lombardia e nelle altre regioni cambia in continuazione), ma c'è un caso che vale la pena segnalare perché utilizza questo strumento per rimpolpare il numero di abitanti.

A mostrarsi particolarmente attivo è il Comune di Voghera poiché è il capofila del Piano di zona dell'ambito distrettuale Voghera e Comunità Montana Oltrepò Pavese.

I provvedimenti assunti per contenere l'emergenza abitativa riguardano i comuni di Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Casei Gerola, Cecima, Codevilla, Colli Verdi, Corana, Cornale e Bastida, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano Terme, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffora, Silvano Pietra, Torrazza Coste, Val di Nizza, Varzi, Voghera e Zavattarello. E tra questi, come nel caso di Varzi, rientra anche la possibilità di comprare case a 1 euro.

L'acquisto di una casa a 1 euro è in fin dei conti uno scambio ovvero la cessione di un'abitazione a un prezzo davvero simbolico in cambio di alcune promesse. In linea di massima sono quasi sempre richiesti un progetto di ristrutturazione e rivalutazione entro un periodo di tempo definito, l'accollamento delle spese burocratiche, la stipula di una polizza fideiussoria che viene rimborsata a scadenza.