Le nuove auto Ickx, l'inedito marchio di Dr Group che si espande ancora in Italia (e registra vendite record)

Il marchio Ickx di Dr Automobiles si dedica al segmento dei veicoli fuoristrada e si presenta al mercato con il suo modello di punta, il K2. Questo veicolo si ispira al design robusto di prodotti iconici come la Jeep Wrangler.

Il modello K2 sarà disponibile in due varianti: un motore diesel da 2.0 litri con una potenza di 162 CV e un motore turbo da 2.0 litri alimentato a benzina e Gpl ThermoHybrid, in grado di erogare 260 CV. Entrambe le varianti sono equipaggiate con un cambio automatico a doppia frizione a otto marce, trazione integrale con modalità ridotte, differenziali elettronicamente bloccabili, sospensioni anteriori a doppio triangolo e sospensioni posteriori a ponte rigido.

Il veicolo è in grado di superare pendenze fino al 60% grazie a un'altezza minima da terra di 220 mm. Tra le dotazioni di serie, saranno inclusi cerchi da 20 pollici, tetto smontabile, interni rivestiti in pelle con sedili anteriori riscaldabili, un sistema di infotainment da 12,3 pollici e il controllo di discesa in collina (Hill Descent Control). Scopriamolo da vicino:

Con il marchio Ickx si espande il gruppo Dr

Cosa colpisce della nuova Ickx

ha reso disponibile il listino ufficiale della Ickx K2, il primo modello del nuovo marchio Ickx, presentato in anteprima al Milano Monza Motorshow 2022. Questo veicolo adotta un motore diesel tradizionale con trazione integrale e cambio automatico. Il suo design trae ispirazione dal mondo del fuoristrada classico, in particolare dalla Jeep Wrangler, e presenta anche un tetto asportabile come soluzione distintiva.

La lunghezza della Ickx K2 è di 4,64 metri, con un passo di 2,74 metri. Disponibile esclusivamente con un motore turbodiesel da 2.0 litri, che eroga una potenza di 162 CV e una coppia di 380 Nm. La vettura è equipaggiata con trazione integrale inseribile e un cambio automatico a otto marce. La Casa dichiara una velocità massima di 160 chilometri orari una capacità di traino di 1.500 kg e un consumo omologato di 10,3 litri per 100 chilometri, con emissioni di CO2 pari a 272 grammi per chilometri.

Ickx K2 presenta un'altezza minima da terra di 220 mm, consentendo una notevole capacità di superamento degli ostacoli. L'assetto mostra cerchi da 20 pollici con pneumatici misura 285/50, sospensioni anteriori a doppio triangolo e posteriori con ponte rigido.

La Ickx segue un approccio di allestimento completo full optional, adottando una logica orientata all'esclusività. Ai clienti viene offerta la possibilità di selezionare una delle tinte esterne disponibili, tra cui nero, bianco, rosso, azzurro e verde, con la possibilità di applicare un avvolgimento satinato.

La dotazione di serie comprende gruppi ottici a Led, specchietti retrovisori elettrici riscaldabili, hard-top scomponibile di colore nero opaco, sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore bizona, rivestimenti in pelle, sedili anteriori riscaldabili, sedile del conducente con regolazione elettrica, strumentazione digitale da 12,3 pollici, sistema di infotainment da 12,3 pollici con retrocamera, compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, sistema di controllo della discesa in collina (Hill Descent Control) e cruise control.

La vettura è configurata come un suv a cinque posti e al momento del lancio sarà disponibile un'unica versione con un prezzo base di 54.500 euro.

