Nuova Bmw X1 2023, il Suv più venduto dalla gamma si rinnova e convince sempre più

Con la sua terza generazione di Bmw X1, il produttore premium ha completamente rivisto il suo concetto di piccolo suv basato sulla Serie 1. Più bella, più grande, più divertente da guidare questa nuova Bmw X1 ha un prezzo di ingresso di circa 39.000 euro. Non bisogna dimenticare che questa rimane una serie 1, l'ingresso nella gamma del marchio, e mettere piede in Bmw può essere difficile per molti. Ma vediamo meglio.

Come si rinnova Bmw X1 2023

Bmw X1 2023: giudizi e cosa colpisce

Accresciute le proporzioni, 5 cm più lunga, 4,4 cm più alta e carreggiate più larghe, questa Bmw X1 gioca la carta della personalità con muscoli forti, così da avvicinarsi ancora di più al fratello maggiore Bmw X3.

A seconda del livello di allestimento scelto, ci sarà un'atmosfera chic o sportiva. Cromature e scudo anteriore identico alla base per la X-Line, finiture nere e scudo sportivo per la M-Sport. Molto lavoro è stato fatto sulle firme luminose, con "angel-eyes" sul davanti che lo rendono immediatamente identificabile. Nella parte posteriore il disegno dei gruppi ottici è estremamente curato, tutto in angoli e in rilievo, un vero lavoro di designer. Bmw X1 merita di essere osservata con attenzione, ci sono molti dettagli di carrozzeria non immediatamente visibili.

Quando si apre la porta ciò che colpisce per primo è questa sensazione di spazio. L'abitabilità è chiaramente aumentata. Le linee del cruscotto sono pulite, ci sono pochissimi pulsanti. Un grande schermo curvo verso il guidatore riunisce due display digitali separati. Informazioni di guida al volante, infotainment a destra. La presenza di strisce Led sui contorni accentua il lato futuristico, i colori sono configurabili e cambiano in base alla modalità di guida utilizzata.

Gli assemblaggi sono perfetti e i materiali utilizzati sono degni di una categoria premium. Una volta a bordo, c'è posto per tutti, davanti e dietro. Anche il bagagliaio è più capiente, 40L in più rispetto alla vecchia versione. Per rimanere nei piccoli piaceri aggiuntivi, il tetto panoramico in vetro aggiunge ancora di più alla sensazione di luminosità e benessere.

I contorni della carrozzeria sono più netti, anche più dritti, a poco a poco questo suv si avvicina all'estetica di un 4×4.

Bmw X1 sarà disponibile solo con cambio automatico (doppia frizione, 7 marce), questo ha lasciato molto spazio libero sulla consolle centrale. Il trattamento di questo spazio rivela ancora una volta il desiderio di rilievo visivo, con una consolle galleggiante e ampi spazi di stivaggio. Unico problema con il programma, niente rotellina o touchpad davanti al bracciolo, dovrete usare il touchscreen per quasi tutte le funzioni, non proprio ergonomico.

Chi cerca una filosofia più vicina agli standard Bmw, allora i blocchi di benzina saranno all'altezza delle loro aspettative. Con la sua micro ibridazione a 48V e il suo piccolo motore elettrico nella trasmissione, BMW X1 23i è ovviamente più sportiva. Nella versione X-Drive beneficia della trazione integrale con ripartizione automatica della coppia.