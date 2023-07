Nuova Fiat 600 e Topolino appena presentate, sono solo un antipasto delle diverse interessati auto in arrivo

Fiat riporta in auge nomi storici come la Topolino e la 600, seguendo la tendenza attuale del mercato automobilistico che punta al revival dei modelli di successo del passato. Ma sta anche lavorando al lancio della prossima generazione della Fiat Panda.

Nel frattempo, anche Jeep sta preparando l'aggiornamento dei suoi veicoli più popolari, mentre Alfa Romeo sta valutando il lancio di un nuovo B-Suv. Queste strategie evidenziano l'impegno delle case automobilistiche nel capitalizzare il valore delle loro marche storiche e adattarle alle esigenze e alle tendenze del mercato attuale. Facciamo il punto:

In attesa di Fiat Multipla, Fiat Panda e Lancia Ypsilon

Fiat 600 , nonostante la sua lunghezza di 417 cm, offre un interno spazioso e di alta qualità. Il design richiama il mondo della Fiat 500, con un cruscotto tondo e una plancia lucida. La plancia offre luci soffuse configurabili in 8 colori, mentre l'allestimento La Prima, il più ricco, vanta una poltrona del guidatore con regolazioni elettriche e massaggio. Il cruscotto digitale da 7 polliici e il monitor dell'infotainment con schermo da 10,3 pollici sono ben realizzati e offrono la scelta di 8 tinte per lo sfondo.

Combinando queste scelte con quelle delle luci d'ambiente, si ottengono 64 possibili combinazioni. La promozione di lancio della Fiat 600e include uno sconto di 1.000 euro per la rottamazione e 5.000 euro di incentivi statali per i possessori di veicoli fino all'Euro 4. Di conseguenza, la versione 600e Red, con un prezzo di 35.950 euro, può essere acquistata a 30.549 euro, con l'inclusione di Easy Wallbox nel finanziamento.

Fiat ha presentato anche la nuova Topolino insieme alla Fiat 600, offrendo un'opzione di guida sostenibile in città. Ispirata alla leggendaria Fiat 500, diventata un'icona dell'automobilismo italiano, la nuova Topolino è pensata per offrire la mobilità elettrica sia alle famiglie che ai giovani, ed è guidabile a partire dai 14 anni. Dal punto di vista meccanico, la Topolino condivide gran parte dei componenti con la Citroen Ami, ma Fiat ha prestato particolare attenzione all'assemblaggio, enfatizzando lo stile italiano che contraddistingue il marchio. Pur avendo la stessa base tecnica dell'Ami, la Topolino presenta dettagli distintivi che la rendono inconfondibile: è leggermente più lunga rispetto alla controparte francese, presenta un design asimmetrico e richiama gli elementi della sua antenata, la Fiat 500 Topolino.

Le portiere sono particolari: una si apre in senso opposto rispetto all'altra. L'abitacolo è progettato per due passeggeri, con i sedili leggermente disallineati per offrire maggiore spazio al passeggero di destra. La generosa superficie vetrata contribuisce a creare una sensazione di ampiezza. Sono presenti vani portabagagli strategicamente posizionati, tra cui uno tra guidatore e passeggero in grado di ospitare una valigia, offrendo un carico interno totale di 63 litri. Il prezzo di partenza della nuova Topolino è di 9.000 euro.

Fiat sta affrontando un periodo di significativi cambiamenti con il revival della storica Multipla, che presenterà un nuovo design. Il marchio automobilistico sta sviluppando un modello di segmento C, denominato UV5, che sarà in grado di ospitare cinque passeggeri. La nuova Multipla sarà basata sulla piattaforma modulare smart car, sviluppata per i veicoli di accesso del gruppo Stellantis.

Si tratta di un'evoluzione di un'auto che, nonostante le dimensioni di una monovolume, si distingueva per agilità e praticità, rendendola adatta anche alla guida urbana. La Multipla utilizzerà la piattaforma STLA Medium e sarà disponibile come veicolo elettrico. Non si esclude la possibilità di introdurre in futuro una versione ibrida o a benzina, a seconda dell'evoluzione del mercato automobilistico verso la mobilità a zero emissioni. Tra i 20.000 e i 25.000 euro.

La prossima generazione della Fiat Panda utilizzerà la piattaforma STLA Small, una versione aggiornata della CMP utilizzata per i modelli a combustione, ma adattata per supportare sistemi elettrici. Di conseguenza, la nuova Panda potrebbe avere dimensioni leggermente più grandi rispetto alla generazione attuale, avvicinandosi ai 4 metri di lunghezza e al segmento B.

La nuova Panda elettrica offrirà una motorizzazione di circa 100 CV e una batteria da 50 kWh, che garantirà un'autonomia di circa 400 chilometri secondo il ciclo WLTP. La vettura sarà dotata anche di un sistema di ricarica rapida da 100 kW, che consentirà di ripristinare l'80% dell'energia in circa mezz'ora. Il punto di forza della nuova Panda elettrica sarà il prezzo. Secondo le ultime informazioni, la city car a zero emissioni potrebbe costare meno di 25.000 euro, o circa 20.000 euro considerando gli incentivi statali.

La nuova Lancia Ypsilon, destinata al segmento B, sarà basata sulla piattaforma CMP. Con una lunghezza di circa 4 metri, la vettura presenterà un design elegante ma anche sportivo, con l'obiettivo di attrarre un pubblico giovane e competere con le rivali tedesche. Lancia Ypsilon offrirà due varianti: una elettrica e una termica.

La versione elettrica sarà dotata di una batteria di poco più di 50 kWh, con un motore elettrico anteriore da 156 CV e 260 Nm di coppia massima. L'autonomia prevista sarà di 400 km con una singola carica. Per quanto riguarda il modello termico, destinato principalmente al mercato italiano, si prevede l'adozione del motore PureTech da 1.2 litri e 100 CV. Una novità interessante riguarda l'introduzione del sistema S.A.L.A., interfaccia virtuale che integra le funzioni audio, climatizzazione e illuminazione. Da 20.000 euro.

