Nuova Peugeot 3008 2023, ancora tante e interessanti anticipazioni per un Suv che ha tutto per piacere

Peugeot 3008 si trova in una fase di rinnovamento con la terza generazione caratterizzata da importanti cambiamenti, a partire da una carrozzeria dal design più sportivo. Ma questa non è l'unica novità rilevante: la terza serie introdurrà anche una nuova variante elettrica chiamata Peugeot e-3008, che rappresenterà il modello di punta della gamma. Vediamo meglio:

Così prende forma la nuova Peugeot 3008 2023

Peugeot 3008 2023 punta a sorprendere

Così prende forma la nuova Peugeot 3008 2023

Le nuove anticipazioni sulla Peugeot 3008 2023 si concentrano sull'i-Cockpit, caratterizzato da unda 21 pollici, posizionato sopra la plancia in una configurazione sporgente e rivolto verso il conducente. All'interno della stessa cornice sono presenti due pannelli: uno per la strumentazione e l'altro, di tipo touch, per il sistema multimediale.

L'effetto di galleggiamento del nuovo i-Cockpit della Peugeot 3008 è accentuato da una speciale illuminazione ambientale a Led posizionata sotto lo schermo. Il compatto volante a due razze, in linea con la tradizione, è posizionato più in basso rispetto ad altre marche, per consentire una visione più agevole dello schermo della strumentazione.

La nuova Peugeot 3008 sarà basata sulla piattaforma Stla Medium del gruppo Stellantis, che rappresenta un'evoluzione rispetto alla piattaforma Emp2 attuale. In questo modo Peugeot può introdurre per la prima volta un powertrain completamente elettrico.

Al momento, l'unico dettaglio fornito dal produttore riguardo al sistema di propulsione è che la versione con la batteria più capiente offrirà un'autonomia di 700 chilometri. Questo suggerisce che la gamma dei veicoli elettrici della 3008 sarà basata su due tagli di batteria: uno con una capacità di circa 90 kWh e un altro più compatto da 60 kWh, offrendo così una gamma di percorrenza e un prezzo più accessibili.

La nuova piattaforma dovrebbe permettere l'introduzione di una versione a trazione integrale elettrificata della 3008, basata sulla e-3008, che sarà dotata di un motore elettrico per ogni asse. Per quanto riguarda le altre motorizzazioni, Peugeot 3008 2023 dovrebbe rinunciare al diesel, come già fatto con la 408.

La gamma sarà aperta dalla variante elettrificata Hybrid 136 e-DCS6, basata sul motore turbo a benzina da 1.2 litri, che è già presente nella serie attuale. Il cuore dell'offerta sarà costituito principalmente dalla versione plug-in ibrida basata sul motore da 1.6 litri, disponibile con potenze di sistema intorno ai 200 CV.

Peugeot 3008 2023 punta a sorprendere

La rilevanza della nuova Peugeot 3008 risiede anche in un importante aspetto tecnologico: il veicolo segnerà l'introduzione della nuova piattaforma Stla Medium, che sarà utilizzata per la produzione futura di veicoli elettrificati di dimensioni medie e grandi nell'ambito di Stellantis. La vettura sta compiendo una decisa transizione verso il segmento dei suv-coupé.

Questo rinnovamento si estenderà anche all'interno dell'abitacolo, dove l'i-Cockpit avrà un design completamente nuovo. Una svolta attesa potrebbe essere l'integrazione dei display strumentali e dell'infotainment in una singola struttura, come suggerito dalle recenti foto spia.

La plancia avrà un orientamento sempre più orizzontale e, all'interno di un aggiornamento generale, si prevede che mantenga i toggle switch, cioè i pulsanti a sfioramento che hanno caratterizzato gli interni della seconda generazione della 3008.

La console centrale potrebbe includere un piccolo selettore di marcia al posto della tradizionale leva del cambio automatico. Questa scelta, oltre ad avere un valore stilistico, permetterà di risparmiare spazio, consentendo di dedicare centimetri preziosi a vani di stoccaggio più piccoli e alla piastra di ricarica wireless per smartphone. La casa automobilistica francese presenterà il nuovo modello a settembre 2023, ma i clienti dovranno attendere diversi mesi prima di poter ricevere le prime consegne. Il prezzo atteso? Tra i 30.000 e i 35.000 euro.

Rimani aggiornato!

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra