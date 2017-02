Dichiarazione Iva 2017: proroga in Consiglio dei Ministri in arrivo o atto Agenzia Entrate e Ministero Economia

Si parte da un punto fisso: la proroga della dichiarazione Iva 2017 è ancora una questione sul tavolo delle discussioni. Tuttavia dall'attesissimo Consiglio dei ministri dello scorso venerdì non è giunta l'attesa novità. Anzi, le ultime notizie riferiscono come la scadenza fiscale non sia stata affatto affrontato. E qui entra in gioco un secondo punto fisso: se non arriverò alcun aggiornamento rispetto alla scadenza iniziale, l'ultimo giorno utile per trasmettere i dati all'Agenzia delle entrate è martedì 28 febbraio 2017. C'è dunque circa una settimana di tempo per la concessione di un supplemento di tempo che potrebbe arrivare, con la concertazione tra le parti, con un atto ufficiale dell'Agenzia delle entrate o del Ministero dell'Economia. Il tutto ricordano come è venuto meno lo sciopero dei commercialisti, minacciato nei giorni scorsi, ma revocato in seguito all'accoglimento di una parte delle richieste (ma non la dichiarazione Iva 2017).

Tutte le richieste dei commercialisti

Per avere allora un'idea del confronto tra commercialisti da una parte e Agenzia delle entrate e Ministero dell'Economia dall'altra, è opportuno capire quali e quante richieste erano state avanzate. Alcune, come si vedrà, sono state accolte, altre sono state restituite al mittente e altre ancora sono state congelate in attesa di un eventuale inserimento della prossima legge di Bilancio. Si va allora dalle scadenze semestrali del uovo spesometro 2017 fissate al 30 settembre e al 28 febbraio al nuovo spesometro a regime dal 2018 con scadenza annuale 28 febbraio. Poi il nuovo regime naturale di contabilità per cassa per le imprese minori, ma in via opzionale possibilità per cinque anni di rimanere anche con il vecchio regime semplificato per competenza.

Ecco poi l'eliminazione per il primo anno e riduzione ulteriore dal secondo anno delle sanzioni previste per i nuovi adempimenti spesometro e liquidazioni Iva, con anche la previsione del cumulo giuridico; la cancellazione dell'adempimento comunicativo nel contesto della comunicazione beni ai soci; l'assenza del recupero tempestivo e invasivo per chi non versa l'Iva tempestivamente a causa delle difficoltà o comunque versa spontaneamente con ravvedimento operoso o ratealmente dell'irregolare; la possibilità di maggiore rateizzazione, pari ad almeno 36 mesi, con applicazione di una sanzione del 10% e possibilità di elevare la soglia del credito Iva da utilizzare in compensazione per la rottamazione delle cartelle.

Oggetto dei confronto risolto positivamente anche l'allineamento del versamento della cedolare secca del 16 giugno con versamento imposte da dichiarazione al 30 giugno, l'invio telematico della dichiarazione Iva per l'anno 2017, con spostamento termini al 31 marzo. Dal 2018, poi, scadenza al 30 settembre e non al 30 aprile. C'è poi la proroga al 28 febbraio 2017 per oggettive difficoltà accredito sistema Tessera sanitaria delle nuove comunicazioni dati nell'ambito del 730 precompilato. Infine l'adeguamento della normativa fiscale a seguito dell'applicazione principi Ias e l'eliminazione delle novità contenute nel provvedimento di dicembre 2016 in merito alle lettere di intento emesse da parte degli esportatori abituali o in alternativa slittamento al 2018.