Imposta di bollo fattura elettronica 2022 quando si applica, costi, importi, scadenze

Quali sono le scadenze per l段mposta di bollo fattura elettronica 2022?

Scade il 20 gennaio 2022 il pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre del 2022 e mentre per le fatture emesse dal primo gennaio 2022, se sono di importo inferiore ai mille euro all’anno, hanno scadenza di pagamento semestrale, mentre se sono di importo superiore a mille euro le scadenze di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche 2022 sono trimestrali per quattro pagamenti all’anno.