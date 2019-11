I mini suv 2019-2020, i suv per la città. Prezzi, marche e modelli

Con dimensioni ridotte ma ben equipaggiati, anche di lusso e sicuramente con buone prestazioni e consumi contenuti. I mini suv sono una soluzione sempre più apprezzata perché rappresentano un ottimo compromesso tra chi è alla ricerca di un'auto con assetto di guida rialzato, spaziosa e sicura.

La varietà di modelli presenti sul mercato permette di individuare con maggiore facilità il mini suv adatto alle personali esigenze e al desiderio di guida. Tra le proposte più interessanti segnaliamo

Audi Q3 da 35.000 euro

Fiat 500X da 20.500 euro

Ford Ecosport da 19.500 euro

Jeep Renegade da 23.000 euro

Nissan Juke da 18.400 euro

Opel Karl Rocks da 13.400 euro

Suzuki Ignis da 14.200 euro

Toyota C-HR da 29.000 euro

Volkswagen T-Roc da 23.600 euro

Volvo XC40 da 32.400 euro

Mini suv 2019-2020 per la città

Audi Q3 (448x186x162 centimetri e 5 posti a bordo) è un mini suv di lusso che offre ai proprietari una montagna di funzionalità tecnologica e tanto spazio nell'abitacolo. Quello nel bagagliaio è maggiore della maggior parte dei concorrenti in questo segmento di mercato. La scelta è tra un cambio manuale a sei marce abbastanza fluido o un automatico a sette marce.

Fiat 500X (426x180x160 centimetri e 5 posti a bordo) riesce a conservare lo stesso stile elegante del modello base e si propone con la medesima scelta di motori a benzina economici e vivaci. L'interno ricalca lo stesso aspetto dell'esterno e l'ampia fascia di plastica che corre attraverso il cruscotto dà alla 500X una sensazione giocosa.

Ford Ecosport (410x177x165x171 centimetri e 5 posti a bordo) si caratterizza per l'equipaggiamento con motori che si concentrano sul risparmio di carburante anziché sulla velocità. Per la maggior parte degli automobilisti la release a benzina da 1,0 litri è quella più adatta perché è economica da a una parta e maneggevole in città dall'altra.

Jeep Renegade (424x181x167 centimetri e 5 posti a bordo) ha il classico aspetto di un'auto a firma Jeep. Il mini suv è disponibile con una gamma di motori a benzina e diesel e con cambio manuale o automatico. La versione a benzina da 1,3 litri da 150 CV è perfetta per chi trascorre la maggior parte del tempo in giro per la città, il diesel da 1.6 litri da 120 CV è consigliata a chi percorre molti chilometri in autostrada.

Nissan Juke (414x177x157 centimetri e 5 posti a bordo) ha da sempre catturato l'attenzione per via del suo aspetto bombastico. Questa nuova generazione è meno audace nel design, ma è ugualmente comoda da guidare, più spaziosa di prima e tecnologia più avanzata. Adesso mostra e luci di marcia a Led a forma di Y e la distintiva griglia a V di Nissan vista altrove nella sua gamma.

Opel Karl Rocks (368x160x153 centimetri e 5 posti a bordo) chiarisce subito le sue intenzione con le protezioni a fiancate e passaruota. Nessuna difficoltà a bordo perché l'abitacolo è spazioso e ben progettato. Si tratta di un mini suv e se il suo contesto di utilizzo è urbano, meglio scegliere la versione Start&Stop con i sensori di parcheggio posteriori da comprare come optional.

Suzuki Ignis (370x166x160 centimetri e 5 posti a bordo) mostra una buona qualità costruttiva anche se i materiali sono economici e durevoli. Il sistema di infotainment è facile da leggere e i livelli di equipaggiamento sono elevati anche per il modello entry level tra aria condizionata, radio Dab, alzacristalli elettrici e connessione Bluetooth.

Toyota C-HR (436x180x156 centimetri e 5 posti a bordo) è un mini suv tecnologico dotata di un sistema di infotainment touchscreen da otto pollici montato in posizione privilegiata sul cruscotto. Le icone dei menu chiari rendono facile la selezione di una stazione sulla radio digitale Dab e anche l'associazione dello smartphone tramite una connessione Bluetooth è un gioco da ragazzi.

Volkswagen T-Roc (423x182x153 centimetri e 5 posti a bordo) è una soluzione perfetta per chi ha bisogno della praticità e dell'economia di una berlina di famiglia ma cerca qualcosa in più ovvero un aspetto più accattivante e moderno e una posizione di guida con assetto rialzato. I potenti motori diesel da 2.0 litri sono disponibili con la trazione integrale.

Volvo XC40 (443x186x166 centimetri e 5 posti a bordo) è una delle nuove auto più sicure già nella versione di base. E può diventarlo ancora di più con il sistema di controllo automatico della velocità e l'introduzione di numerosi altri aiuti alla guida. L'interno della Volvo XC40 ha un design minimalista di classe e uno schermo di infotainment accattivante.