Nuove auto elettriche e ibride finalmente davvero convenienti di marche famose a 12-15mila euro in arrivo

A dimostrazione della progressiva democratizzazione del settore delle auto elettriche e ibride, ecco che il costo si sta progressivamente abbassando. Non a livello tale da essere paragonabile a quello delle omologhe termiche, ma qualcosa si sta muovendo:

Volkswagen ID.2

In arrivo la nuova Hyundai

Volkswagen ID.2 è una compatta con una lunghezza di 405 cm, una larghezza di 181 cm, un'altezza di 153 cm e un passo di 260 cm. Il design del veicolo è stato evoluto combinando gli elementi distintivi delle vetture Volkswagen Golf e Polo. La carrozzeria presenta un aspetto più aerodinamico rispetto alla Polo, con un frontale inedito caratterizzato da due fari sottili uniti da una linea a Led, e due aperture verticali collocate alla base del paraurti anteriore. Il montante C presenta un design che richiama la prima generazione di Golf. La parte posteriore del veicolo ha una forma classica con un lunotto leggermente inclinato e un sottile alettone al di sopra. I fanali posteriori sono uniti da un elemento luminoso che include il marchio Volkswagen.

La ID.2 è il primo modello Volkswagen che presenta questa firma stilistica in una nuova veste. Presenta anche altri elementi di design come una carrozzeria dalla posizione stabile e potente sulle ruote, un frontale accogliente e una combinazione di dinamicità ed eleganza senza tempo.

L'interno del veicolo è caratterizzato da un design pulito e raffinato, dotato di materiali di alta qualità, un sistema di infotainment autoesplicativo con un controllo del volume tradizionale e un blocco di controllo separato per la climatizzazione dell'abitacolo. Il veicolo offre inoltre una notevole capacità di carico, con un volume di stivaggio di 490-1.330 litri, superiore rispetto alle classi di veicoli più grandi. Volkswagen ID.2 sarà commercializzato a un prezzo di circa 15.000 euro, sfruttamento delle agevolazioni economiche compreso.

La nuova Hyundai, con una lunghezza di 360 cm prevede un restyling della carrozzeria rispetto a quanto visto fino a questo momento nelle city car del marchio sudcoreano, in particolare del frontale, che si ispirerà ai modelli Ioniq 5 e Kona EV.

Recenti indiscrezioni suggeriscono che la gamma europea della nuova Hyundai includerà motorizzazioni a benzina 1.0 GDi aspirata da 75 CV e 1.0 TGDi sovralimentata da 100 CV di potenza, entrambe dotate della tecnologia mild hybrid da 48V. Ed è possibile che sia disponibile una versione completamente elettrica. Sarà posizionata accanto alla city car i10, all'utilitaria i20 e ad altre auto di piccole dimensioni come Bayon e Kona.

Nonostante si posizioni all'ingresso della gamma Hyundai per il mercato coreano, è dotata di accessori di categoria superiore. Tra gli accessori inclusi ci sono il tetto apribile, il sedile del conducente riscaldato e ventilato, il climatizzatore automatico e la retrocamera ad alta risoluzione.

L'auto per la città è equipaggiata con tecnologie avanzate di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo, la frenata automatica di emergenza, il sistema di prevenzione della collisione in caso di attraversamento della carreggiata posteriore, il sistema di prevenzione della deviazione di corsia, il sistema di mantenimento della corsia e i fari abbaglianti automatici. La fascia di prezzo stimata per la Hyundai si collocherà tra i 10.000 e i 15.000 euro grazie alle agevolazioni nazionali e locali.