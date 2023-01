Nuova Dr 1 Ev 2023, l'inedita city car che punta a ripetere il successo degli altri modelli gamma

I numeri parlano chiaro e quello da poco trascorso è stato un anno di grande successo per Dr. Le vendite sono andate a gonfie vele in quanto il gruppo originario della regione Molise ha registrato un numero record di 2.172 immatricolazioni a dicembre, raggiungendo una quota del 2,07%. In totale. Complessivamente ha venduto più di 25.000 automobili sia in Italia che all'estero.

In Italia, la crescita del mercato è stata del 192,76% rispetto alle 8.362 unità del 2021. La quota di mercato è passata dallo 0,57% all'1,86%. Si tratta dunque di cifre e percentuali di tutto rispetto, frutto evidentemente del buon lavoro effettuato a livello di realizzazione di nuovi modelli. Il marchio punta quindi replicare il successo anche nel 2023 con la gamma che si amplia con questa nuova city car:

Dr 1 Ev 2023, la city car per spiccare il volo

Giudizi Dr 1 Ev 2023 e potenziale di vendita

Dr 1 Ev 2023 è una city car a zero emissioni di cui sono trapelate le prime informazioni in occasione della diffusione di un video sui social media dalla casa automobilistica. Si tratta delle prime indicazioni sulla DR 1 EV condivide molte caratteristiche con la cinese Chery eQ1 venduta dal marchio cinese Chery Automobile, partner della società di Massimo Di Risio.

Chery eQ1 è allora un'auto per la città lunga 3,2 metri con una scocca in alluminio e materiali compositi per un peso ridotto. Nonostante le dimensioni, l'abitacolo ha quattro posti, anche se i due posti posteriori sono piuttosto stretti. La vettura è alimentata da un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 40 CV e 120 Nm di coppia con una velocità massima limitata elettronicamente a 100 chilometri orari.

Il motore è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 38 kWh che promette un'autonomia di 301 chilometri secondo il ciclo di misurazione NEDC. La ricarica richiede da 5 a 7 ore con un caricabatterie da 6,6 kW in corrente alternata, oppure solo 30-50 minuti con una ricarica rapida in corrente continua per passare dal 30% all'80% della carica.

Dr 1 Ev 2023 potrebbe essere l'auto della svolta del marchio in quanto si rivolge a un pubblico più generalista e per via dei buoni riscontri ottenuti. E se il prezzo è un elemento che fa la differenza, ecco che per Dr 1 Ev 2023 potrebbe bastare un impegno di spesa al di sotto della soglia di 20.000 euro.

Il successo del marchio deriva dal Dr 3, crossover compatto dalle linee aggressive, derivata dalla cinese Chery Tiggo 3x, il cui abitacolo è anche impostato in modo sportivo. Ma anche dal Dr. 4.0, derivato dal crossover cinese, Chery Tiggo 4, leggermente modificato in Italia. Presenta linee moderne, con fianchi incavati e ruote da 18 pollici, e una vasta gamma di accessori. Le finiture sono sufficienti.

Dr 5.0 presenta invece un design più sportivo rispetto alla versione 4.0, con paraurti più aggressivi, fari a led, cerchi diversi e una plancia più moderna. Il display è stato migliorato e ora è di 12,3 pollici (contro i 9 pollici della 4.0) e include anche la funzionalità Android Auto.