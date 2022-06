Confronto rinnovo contratti scuola, statali, enti locali, assicurazioni su stipendi e benefit

Continua la stagione delle trattive per i rinnovi contrattuali Ccnl ormai da tempo scaduti e per cui si attendono novità non solo per quanto riguarda gli aumenti degli stipendi ma anche per ulteriori modifiche a condizioni e sistema welfare. Mettiamo di seguito a confronto le evoluzioni delle discussioni sui diversi rinnovi dei contratti scuola, statali, enti locali, assicurazioni 2022-2023 tra aumenti stipendi e ulteriori novità.

Rinnovo contratto scuola 2022-2023 modifiche in discussione

Rinnovo contratti statali ed enti locali tra aumenti stipendi e condizioni

Novità stipendi e non solo per rinnovo contratto assicurativi 2022-2023

Rinnovo contratto scuola 2022-2023 modifiche in discussione

Il rinnovo del contratto scuola 2022-2023 continua ad essere in discussione tra aumenti degli stipendi, che si vorrebbero alzare ancora, e ulteriori novità relative a formazione e non solo. Per quanto riguarda gli aumenti degli stipendi per insegnanti e personale della scuola, la cifra sembrerebbe ferma sui 90 euro medi lordi mensili, per 50-55 euro netti in più al mese in busta paga, ma il ministro dell’Istruzione Bianchi ha annunciato la volontà di portare gli aumenti degli stipendi a oltre 100 euro anche se al momento in merito tutto tace.

Mentre i sindacati chiedono maggiori risorse per gli aumenti degli stipendi, negli ultimi giorni si è prospettata la soluzione di un Ccnl ponte per il periodo 2019-2021, per garantire a insegnanti e personale della scuola arretrati in tempi brevi e aumenti.

Secondo il presidente nazionale Anief, Marcello Pacifico, la soluzione di un Ccnl ponte si rende necessaria per garantire ai lavoratori della scuola aumenti e arretrati dovuti in modo da poter sostenere l’attuale andamento dell’economia e che dia i 3.000 euro e i 107 euro di aumenti lordi subito per poi riprende il nuovo tavolo per il rinnovo del Ccnl 2022-2024.

Le ulteriori novità ancora in discussione per il rinnovo del contratto scuola 2022-2023 riguardano:

formazione, con obblighi e riconoscimenti, a partire dalla formazione durante le ore di servizio e la remunerazione delle competenze acquisite e riconoscimento di un bonus una tantum per la formazione, con valutazioni intermedie annuali e una verifica finale durante la quale il docente potrà dimostrare di avere raggiunto un livello di formazione adeguato rispetto agli obiettivi;

Dad e necessità di regolare il lavoro agile considerato complementare e il lavoro da remoto, come telelavoro domiciliare e altre forme di lavoro a distanza, che si può svolgere in un luogo diverso dalla sede fisica;

valorizzazione delle figure dei coordinatori di classe, dipartimento o tutor dei neoassunti.

Rinnovo contratti statali ed enti locali tra aumenti stipendi e condizioni

Continuano anche le trattative per il rinnovo dei contratti di statali ed Enti Locali e per gli statali sembra prospettarsi la fine delle discussioni soprattutto all’indomani delle recenti dichiarazioni del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, che avrebbe parlato di necessità di adeguare gli stipendi dei lavoratori statali a quelli dei lavoratori privati che percepiscono stipendi più alti e godono di migliori condizioni di lavoro, tra lavoro agile e flessibile e smartowrking.

Per il rinnovo dei contratti degli statali 2022-2023 sono stati annunciati aumenti che stentano ad arrivare a oltre 100 euro: si discute, infatti, di un aumento medio degli stipendi per il rinnovo del contratto degli statali di 117 euro lordi per la fascia degli assistenti amministrativi (ex area B3), per un aumento netto di 90 euro mensili.

Proseguono le discussioni ancora anche per il rinnovo del contratto Enti Locali 2022-2023, sia per gli aumenti degli stipendi da definire in base ai relativi comparti e Categorie e Livelli di inquadramento, sia per gli arretrati contrattuali e risorse aggiuntive per il salario accessorio per il lavoro svolto dagli addetti alle attività di protezione civile sia durante la pandemia si per l’emergenza profughi dall’Ucraina, sia per ulteriori condizioni come:

definizione dell’impiego delle risorse per la riforma degli ordinamenti professionali;

sblocco dei fondi decentrati;

piano per future assunzioni.

Novità stipendi e non solo per rinnovo contratto assicurativi 2022-2023

Sono, invece, solo all’inizio le trattative per il rinnovo del contratto assicurativi 2022-2023, sia per l’aumento degli stipendi, per cui i sindacati hanno chiesto un aumento di 210 euro, pari a oltre il 10%, sia per altre novità e condizioni legate a revisione di mansioni e livelli e misure welfare.

Per quanto riguarda la revisione di livelli e mansioni, i sindacati di settore chiedono modifiche per gli inquadramenti e la revisione dell’inquadramento dei quadri e dei funzionari in un unico livello retributivo con due diverse figure professionali,

Obiettivo delle richieste dei sindacati per il rinnovo contrattuale degli assicurativi è definire inquadramenti che corrispondano alle competenze delle persone e, allo stesso tempo, rendere meno difficili i passaggi di livello, permettendo così in maniera più semplice a dipendenti capaci e meritevoli di salire di livello e cambiare mansioni.