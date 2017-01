Bollo auto 2017: nuove regole ufficiali. Cosa cambia, controlli obbligatori e quando e come pagare

Secondo quanto riportato nel decreto fiscale collegato alla nuova Legge di Stabilità 2017, gli automobilisti che non pagheranno il bollo non potranno effettuare la revisione auto e, di conseguenza, non potranno circolare con la loro auto fino a quando non avranno regolarizzato la propria posizione. Per contrastare l’evasione fiscale di una delle tasse più odiate, e più evase, dagli italiani, insieme al Canone Rai, il governo ha dunque deciso di inserire nel decreto fiscale una nuova norma, che potremmo definire decisamente drastica, che impedirà, d’ora in poi, che il bollo auto non venga più pagato. Ed ecco che chi aveva tirato solo qualche tempo fa un sospiro di sollievo per l’annuncio della cancellazione del bollo auto ora dovrà temere ancor più di una semplice sanzione per un mancato pagato.

La novità riguardante il pagamento del bollo auto prevede, infatti, che gli uffici del dipartimento dei trasporti e i centri di revisione controllino che i proprietari dei veicoli abbiano sempre pagato la tassa di proprietà e di circolazione del mezzo: se dalle verifiche risulterà che il guidatore non abbia pagato il bollo auto, non potrà effettuare la revisione e non potrà più circolare fino a quando non pagherà quanto dovuto di bollo. La nuova norma prevede anche che siano coloro che effettuano la revisione dei veicoli ad accertarsi anche dell’avvenuto pagamento del bollo auto, o meno, e quindi alla conseguente revisione, o meno. Se, invece, dalle verifiche che saranno effettuato il proprietario dei veicolo risulterà in regola con i pagamenti, non ci sarà alcun problema e si potrà procedere alla revisione.

Nel dettaglio, tutte le regole nuove per il pagamento del bollo auto 2017, chi lo deve pagare e chi è esentato con tutte le eccezioni le abbiamo viste in questo articolo Bollo Auto 2017 chi, come, quando deve pagare e chi può non pagare con nuove regole

Dopo l'approvazione in Commissione Finanza di Montecitorio, la norma è stata approvata definitivamente nella Legge di Stabilità 2017 e Finanziaria, e dunque le previsioni per il 2017 sarebbero quelle di una gran corsa ai pagamenti, dati gli ultimi numeri riferiti all'evasione del bollo auto. Basti pensare che solo in Piemonte sono 880 mila i bolli auto non pagati negli anni precedenti al 2014 che diventeranno, nel corso del 2017, ben 330 mila ingiunzioni di pagamento che pioveranno sul Piemonte il prossimo anno per un valore complessivo di circa 200 milioni di euro.

Sono questi gli ultimissimi dati comunicati dalla Soris, la società di riscossione del Comune di Torino, che dal primo gennaio assumerà l’incarico di recuperare i bolli non pagati dal 2014 in avanti. Parliamo di 70-80 milioni l’anno su un totale di quasi mezzo miliardo di euro che il Piemonte incassa dai dei 4,5 milioni di veicoli circolanti nella regione. Il risultato è che, in media, l’8-9% dei proprietari non paga la tassa di circolazione, cioè circa 400 mila persone, tendenza che se allargata a tutta l’Italia rende bene l’idea di quanti non pagano e del mancato gettito per le stesse casse regionali.