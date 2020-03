Bollo auto Liguria 2020 calcolo e pagamento. Tutti i casi

Se c'è un appuntamento da cui gli automobilisti italiani, compresi quella della Liguria, non possono scappare è quello con il pagamento del bollo auto.

Anche nel 2020 occorre passare alla cassa e versare quella che è in realtà una imposta sul possesso del veicolo e non legata sul reale utilizzo. In buona sostanza, poco conta il numero di chilometri percorsi ovvero l'inquinamento prodotti.

Gli indicatori che incidono sull'importo finale sono la potenza dell'auto e la classe ambientale tra Euro 0 a Euro 6, ma senza che si tenga conto del livello di emissioni ambientali.

Ecco allora che diventa interessante scoprire quanto si paga esattamente esattamente ovvero quali sono i parametri che contribuiscono alla definizione della cifra finale.

Si ricorda infatti che questa è una tassa regionale e ciascuna amministrazione ha la facoltà di prevedere anno dopo anno le tariffe così come le modalità di pagamento e perfino i casi particolari ovvero quelli per cui è possibile pagare di meno o azzerare i costi associati al bollo auto. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e vediamo in questo articolo

Calcolo bollo auto 2020 in Liguria

Casi particolari bollo auto 2020 Liguria e pagamento

Basta leggere con attenzione la carta di circolazione per conoscere la classe ambientale di appartenenza della propria auto e il numero di cavalli.

A quel punto è possibile procedere in autonomia o con uno dei tanti simulatori online presenti sul web per sapere la cifra esatta del bollo auto da versare nel caso di residenza nella regione Liguria.

Il tutto ricordando che in caso di ritardo si va incontro a sanzioni variabili in base al tempo di regolarizzazione della propria posizione. Il quadro attuale è il seguente:

Euro 0 (fino a 100 KW o 136 CV): 3,63 (KW) e 2,67 (CV)

Euro 0 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 5,45 (KW) e 4,00 (CV)

Euro 1 (fino a 100 KW o 136 CV): 351 (KW) e 2,57 (CV)

Euro 1 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 5,27 (KW) e 3,87 (CV)

Euro 2 (fino a 100 KW o 136 CV): 3,39 (KW) e 2,50 (CV)

Euro 2 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 5,08 (KW) e 3,74 (CV)

Euro 3 (fino a 100 KW o 136 CV): 3,27 (KW) e 2,41 (CV)

Euro 3 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 4,91 (KW) e 3,61 (CV)

Euro 4 (fino a 100 KW o 136 CV): 3,12 (KW) e 2,30 (CV)

Euro 4 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 4,69 (KW) e 2,63 (CV)

Euro 5 (fino a 100 KW o 136 CV): 3,12 (KW) e 2,30 (CV)

Euro 5 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 4,69 (KW) e 2,63 (CV)

Euro 6 (fino a 100 KW o 136 CV): 3,12 (KW) e 2,30 (CV)

Euro 6 (per ogni KW o CV oltre 100 KW o 136 CV): 4,69 (KW) e 2,63 (CV)

Le modalità di pagamento del bollo auto 2020 sono numerose: nelle agenzie di pratiche automobilistiche autorizzate nelle delegazioni Aci, in tabaccheria, agli uffici postali, presso gli agenti per la riscossione dei tributi oppure online attraverso il sito della Regione.

A proposito di pagamento del bollo auto in Liguria, per i veicoli immatricolati negli ultimi 10 giorni del mese, possono essere eseguiti anche nel mese successivo. Ma se immatricolati prima, i pagamenti devono essere eseguiti nel mese stesso.

Scadenza e importi del bollo auto restano gli stessi. I bolli successivi al primo vanno invece versati entro il mese successivo a quello di scadenza.

Vale quindi la pena ricordare che l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica regionale viene a cadere nel caso in cui venga annotata al Pubblico registro automobilistico la cancellazione del veicolo entro il mese previsto per il versamento.