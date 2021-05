Bollo auto 2021 Piemonte calcolo e pagamento. Tutti i casi

Definite tutte le regole per il pagamento del bollo auto 2021 in Piemonte. L'impianto di base è rimasto pressoché immutato e (quasi) tutti i proprietari di un veicolo sono chiamati a passare alla cassa per versare un importo variabile.

La potenza effettiva dell'auto e la classe ambientala di appartenenza ovvero la categoria Euro sono i due parametri che influenzano il calcolo. Ma come abbiamo accennato non tutti pagano il bollo auto 2021 ed esistono numerosi casi in cui si è esonerati, parzialmente o totalmente.

Al di là delle storiche categorie che vedremo a breve, come le auto storiche o quelle intestate a disabili e ai familiari che li assistono, facilitazioni aggiuntive sono proposte per chi sceglie un veicolo ecologico. L'obiettivo della Regione Piemonte è il rinnovo del parco circolante per ridurre la quantità di emissioni sull'ambiente. Analizziamo allora

Pagamento e calcolo bollo auto 2021 in Piemonte

Bollo auto 2021 Piemonte, i casi particolari

La cifra finale del bollo auto 2021 da pagare in Piemonte può essere calcolata in piena autonomia grazie ai tanti simulatore disponibili sul web. Tutti ricavabili nella carta di circolazione, occorre essere in possesso dei dati sulla categoria Euro di appartenenza (salvo le eccezioni indicate nel tariffario) e la potenza espressa in kilowatt, ma con una precisazione.

Se il numero contiene una virgola bisogna trascurare le cifre decimali. Se il primo bollo va versato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione, per quelli successivi il termine di pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. E c'è solo l'imbarazzo della scelta tra i tanti canali per pagare il bollo auto 2021.

La Regione Piemonte permette di mettersi in regola con questa imposta attraverso le agenzie di pratiche auto aderenti al consorzio Sermetra, le delegazioni Aci, le tabaccherie e le ricevitorie collegate alla rete SISAL, Lottomatica e altri che aderiscono al sistema pagoPA per far pagare meno.

E ancora: il sito web di Poste Italiane, gli uffici postali, gli sportelli bancomat abilitati della banca, le agenzie di pratiche auto Avantgarde, via home banking, il sito sistemapiemonte.it.

Ci sono quindi alcuni casi da segnalare in merito al pagamento del bollo auto 2021 nella Regione Piemonte. Il primo riguarda quelli in cui è possibile pagare di meno.

Le possibilità sono cinque: auto adibite a servizio di noleggio con conducente, auto con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, auto adibite a scuola guida, auto per il trasporto di cose muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, auto adibite al servizio pubblico di piazza. Segnaliamo quindi il caso del pagamento in ritardo rispetto ai tempi fissati dalla normativa 2021.

La regola principale prevede l'applicazione di sanzioni proporzionate ai tempi in cui si regolarizza la posizione in difetto. Il compromesso è rappresentato dalle sanzioni ridotte, purché il versamento del bollo auto sia effettuato insieme a quello di sanzioni e interessi e che non siano in corso contenziosi o procedure di accertamento.