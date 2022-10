Nuove city car B-SUV più interessanti ora nel 2022 e attese nel 2023. Marche, modelli, prezzi

Il mercato dei suv sta andando bene nel 2022 e ha buone prospettive per il 2023 grazie alla sua varietà. E quella dei piccoli suv, detti anche B-Suv, sembrano andare ancora meglio. I capi Renault Captur e Peugeot 2008 sono tra le locomotive di questa categoria.

Da notare due tendenze fondamentali in questo segmento dei piccoli suv: l'abbandono del diesel su diversi modelli e taglie sempre più grandi a scapito dell'agilità in città ma a vantaggio della versatilità. Peugeot 2008 illustra questo esempio con una lunghezza di 4,30 m . Altri produttori stanno scegliendo un'offerta multipla per portare questo segmento ai vertici delle classifiche di vendita. È ad esempio il caso della Hyundai con le sue Bayon e Kona, e della Volkswagen che triplica la scommessa con le sue rinnovate T-Cross, T-Roc e la nuova Taigo. Vediamo meglio:

Quali sono i B-Suv più interessanti

In rampo di lancio c'è il B-Suv a batterie di Jeep: piacevole nel design, conserva il tipico stile dei modelli della casa automobilistica, ma attualizzati in chiave elettrica. Ecco quindi la griglia frontale che non ha più aperture per il passaggio dell'aria.

Costruito sulla piattaforma elettrica e-CMP di PSA, potrebbe vedere la luce una variante entry level un motore da 100 kW (136 Cv) di potenza alimentato da una batteria agli ioni di litio da 50 kWh, per un'autonomia in grado di raggiungere i 320 chilometri. Da segnalare anche lo sviluppo di una variante 4x4 con un secondo motore per garantire una trazione integrale in linea con quanto proposto del brand. Dal 2024 in poi la gamma Jeep sarà arricchita con un utility vehicle pure offroad e con un suv lifestyle family a propulsione elettrica.

Citroen ha colpito nel segno con il C3 Aircross. Il suo piccolo suv riprende il layout della C3 Picasso che ha sostituito e ha un aspetto da vero avventuriero. In termini di modularità e spazio interno, è convincente: panca scorrevole, sedile passeggero ribaltabile e pianale piatto in due posti. Ciliegina sulla torta, l'atmosfera può essere colorata.

Questo è soprattutto uno dei migliori piccoli B-Suv in termini di comfort, non riuscendo a fornire una guida dinamica. La versione restyling non porta nulla in termini di motori e telaio, ma l'avantreno è modernizzato. Da 21.000 euro circa.

I suv devono il loro successo al loro design, che è il criterio di acquisto primario, e alla loro posizione di seduta alta per vedere meglio la strada. Ma soprattutto sono al passo con i tempi senza per forza costare molto di più di una equivalente city car. Per fare la scelta tra tutti i B-Suv è utile cercare le caratteristiche, i motori e le specifiche.

Audi Q2 ha un aspetto tutto suo rispetto ad altri modelli del marchio. I clienti hanno aderito al suo design e a questa formula condensata Audi in 4,19 m di lunghezza (+ 2 cm dal restyling).

Q2 è di casa in città e su strada con i suoi comandi precisi e il telaio efficiente. Presenta una qualità di fabbricazione superiore al lotto della categoria. Vigile e piacevole con il motore a benzina 1.0 TFSI da 116 CV, la Q2 offre una posizione migliore con il TFSI da 150 CV. Ma attenzione al prezzo che sale velocemente. Si parte da icrca 28.000 euro Nel 2020 il veicolo ha beneficiato di un restyling con un frontale rivisto, luci a Led di serie e ausili alla guida modernizzati, come la guida semi-autonoma di livello 2.

Nuovo per il mercato dei piccoli suv, DS 3 Crossback assume l'aspetto dalla forte personalità del suo fratello maggiore DS 7 Crossback. Il profilo è tozzo per una taglia corta (4,12 m) ideale in città. L'abitacolo è pulito, la tecnologia è piena e il piacere di guida è servito da un telaio comodo e agile.

DS 3 Crossback si posiziona nella nicchia dei B-Suv premium di piccole dimensioni, e i suoi prezzi ne risentono: più di 30.000 euro per il prezzo medio. È disponibile anche in una versione elettrica E-Tense.

Con la sua atmosfera molto 500, Fiat 500X riesce a sedurre. Alla buona presentazione degli interni si unisce un'abitabilità tra le migliori della categoria, ma la modularità si accontenta di un meccanismo classico.

Fin dal suo restyling, la 500X ha beneficiato di una presentazione leggermente più raffinata e di nuovi motori a benzina più convincenti: T3 da 120 CV e T4 da 150 CV. Vedi le recensioni di Fiat 500X. Il prezzo è da 22.000 euro.