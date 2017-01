Concorsi pubblici Gennaio-Febbraio 2017: Ata, infermieri, OS, Tfa Terzo Ciclo, polizia. Requisiti, scadenze, inizio

La macchina dei concorsi pubblici si sta lentamente mettendo in moto in questi mesi di gennaio e febbraio 2017. Con alcune costanti che riguardano il mondo della scuola, rispetto a cui in attesa del Tfa terzo ciclo, propedeutico per la partecipazione ai concorsi per docenti, il ministro dell'Istruzione ha annunciato il concorso per dirigenti scolastici ed è in arrivo quello per il personale Ata. In ogni caso, il punto di riferimento rimane sempre la Gazzetta Ufficiale, in cui sono indicate tutte le indicazioni ovvero requisiti, scadenze, inizio,

Concorsi pubblica nella sanità.

Nel campo della sanità, le novità sul fronte concorsi pubblici 2017 passano adesso dall'Asl nord ovest che ha indetto una selezione per soli titoli per l'accesso a 39 tirocini post-lauream per laureati in Psicologia con titolo di laurea quinquennale da effettuarsi presso le proprie strutture, per il semestre compreso dal 15 marzo 2017 al 14 settembre 2017. Il tirocinio è utile ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di psicologo. La domanda di ammissione al tirocinio deve essere redatta in carta semplice su apposito modulo (scaricabile dal sito Asl) entro e non oltre il giorno 9 febbraio 2017. I posti disponibili, trentanove, sono così suddivisi: 1 posto per Psicologia benessere organizzativo; 4 posti per Psicologia rete ospedaliera; 4 posti per Psicologia sanità territoriale; 14 posti per Psicologia salute mentale adulti-infanzia adolescenza - dipendenze Area Nord (Massa-Viareggio-Lucca); 16 posti per Psicologia salute mentale adulti-infanzia adolescenza - dipendenze Area Sud (Pisa-Livorno).

Forze armate e concorsi

Sono poco meno di 400 i posti messi a concorso dal ministero della difesa per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate: a cominciare dall'Accademia navale di Livorno che forma gli ufficiali della Marina Militare e ha in ballo l'accesso a 115 giovani alla prima classe. Hanno tempo fino al 9 febbraio per farsi avanti. Quanto al resto, l'ammissione di 386 allievi è distribuita in questo modo: oltre quanto detto per la Marina, l'Esercito ha un bando che vale 140 posti per allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare, l'Aeronautica cerca 81 allievi per la prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica, mentre i carabinieri sono a caccia di 50 allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Ad esempio, relativamente all'Accademia della Marina presente sul lungomare labronico, le prove sono articolate così:

scritto di selezione culturale e test di lingua inglese; scritto di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo Sanitario); accertamenti psicofisici (con prove di efficienza fisica) e accertamenti attitudinali; orali di matematica e biologia (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo Sanitario) e in forma facoltativa di lingua straniera.

Le domande, complete della documentazione richiesta, vanno presentate entro il 9 febbraio mediante procedura online raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it e per l'Arma dei Carabinieri sulla pagina riservata al concorso allievi ufficiali nella sezione web Carabinieri.