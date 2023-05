Al via nuovi interessanti incentivi regionali per comprare auto in attesa nuovi bonus nazionali annunciati

Sono in fase di elaborazione nuovi incentivi auto a livello governativo sotto l'amministrazione Meloni. Ma alcuni incentivi auto regionali locali sono già disponibili e offrono il vantaggio di poter essere cumulati con i contributi statali. In particolare per l'acquisto di veicoli elettrici tramite la demolizione di un veicolo inquinante preesistente, è possibile ottenere uno sconto complessivo notevole. Ecco i dettagli aggiornati:

Provincia di Trento

Provincia di Bolzano

Regione Lombardia

Regione Piemonte

Comune di Firenze

Provincia di Trento

Provincia di Bolzano

Nella, l'acquisto di autoveicoli M1 esclusivamente elettrici da parte di privati cittadini con un prezzo di listino inferiore o uguale a 50.000 eur è incentivato solo a condizione che sia effettuata contemporaneamente la rottamazione o la sostituzione di autoveicoli M1 inquinanti con motore a benzina o diesel fino a Euro 5. Ilin caso di rottamazione e a 2.000 euro in caso di sostituzione. La richiesta per ottenere gli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici in Trentino deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo elettrico, utilizzando la piattaforma informatica dedicata.

Nella provincia autonoma di Bolzano, i privati possono ricevere incentivi sotto forma di contributi per l'acquisto di veicoli elettrici, a idrogeno e ibridi plug-in, nonché di ciclomotori, motoveicoli e bici cargo. I contributi sono concessi nel limite massimo di un veicolo ogni due anni. La richiesta deve essere presentata online prima della data di emissione della fattura, compreso l'acconto. Come nella provincia di Trento, il prezzo massimo per l'acquisto di veicoli è di 50.000 euro. L'incentivo consiste in un contributo di 2.000 euro per l'acquisto di veicoli elettrici o a idrogeno, di 1.000 euro per le ibride plug-in con emissioni di CO2 fino a 70 g/km, e di uno sconto del 30% per l'acquisto di motoveicoli o ciclomotori elettrici fino a 1.000 euro o di bici cargo elettriche con una portata complessiva minima di 150 kg fino a 1.500 euro.

Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha approvato una serie di incentivi per favorire il rinnovo del parco veicolare. Gli incentivi per l'acquisto di veicoli riguardano quelli alimentati a benzina, diesel, metano, Gpl, ibridi, elettrici o a idrogeno e prevedono un contributo che varia da 1.000 a 4.000 euro a seconda del tipo di veicolo. Per accedere al contributo, è necessario rispettare alcune condizioni, tra cui la demolizione di un'auto Euro 2 per i veicoli a benzina e Euro 5 per i veicoli diesel, o l'esportazione all'estero solo per i veicoli diesel Euro 5. In alternativa, è possibile acquistare un'auto a emissioni zero senza demolire un veicolo usato. Il venditore deve applicare uno sconto di almeno il 12% sul prezzo di listino del modello base, o di almeno 2.000 euro, al netto di eventuali allestimenti opzionali. La proprietà del veicolo da demolire deve essere di almeno 12 mesi dalla presentazione della domanda, e il proprietario deve mantenere la proprietà dell'auto acquistata per almeno 24 mesi successivi all'intestazione del veicolo. Il prezzo base del veicolo non deve superare i 35.000 euro per la fascia di emissioni tra 61 e 120 g/km di CO2 e i 45.000 euro per la fascia al di sotto.

Regione Piemonte

La Regione Piemonte ha istituito una serie di incentivi auto per le micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio, volti a promuovere il rinnovo del parco auto con veicoli a minor impatto ambientale. Questi incentivi, per un totale di quasi 7 milioni di euro, saranno disponibili fino al 30 aprile 2023, salvo esaurimento dei fondi. L'agevolazione riguarda veicoli aziendali appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2 e N3 con emissioni non inferiori alla classe Euro 6d Temp, acquistati o presi in leasing, fino ad un massimo di 10 unità per azienda, previa demolizione di un vecchio veicolo. Sono ammessi veicoli di tipo elettrico puro, idrogeno, ibride, Gpl esclusivo, benzina, metano o Gpl bifuel con potenza massima di 130 kW o 100 kW.

Comune di Firenze

Il Comune di Firenze ha emesso un bando per gli incentivi auto locali, destinati ai cittadini e alle imprese, per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, tra cui quelli elettrici, ibridi, a gas naturale liquefatto e a metano. I richiedenti hanno tempo fino al 30 giugno corrente per presentare la domanda di contributo. Nel caso in cui si effettui l'acquisto di un'auto elettrica con rottamazione di un veicolo usato, si potrà usufruire di uno sconto di 7.500 euro, che può essere cumulato con l'ecobonus statale di 5.000 euro, consentendo un risparmio totale di 12.500 euro.

Rimani aggiornato!

Seguici su Google News cliccando qui e poi fai click sulla Stellina in alto a destra