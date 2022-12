Le auto più affidabili degli ultimi 2 anni secondo nuovo rapporto di Consumer Reports

Quando si tratta di classifiche, l'elenco annuale di Consumer Reports delle case automobilistiche più e meno affidabili è quello di cui i consumatori dovrebbero preoccuparsi di più. I metodi di Consumer Reports si sono dimostrati validi. Ogni anno chiedono ai loro proprietari informazioni sui problemi che hanno avuto con i loro veicoli negli ultimi 12 mesi.

In questo studio, i dati di 300.000 veicoli degli anni modello dal 2000 al 2022 - inclusi alcuni primi modelli del 2023 - si sono concentrati su 17 aree problematiche, come motore, trasmissione e accessori elettronici. I numeri raccolti consentono a Consumer Reports di classificare i marchi su una scala da 0 a 100 in base al numero di problemi. Approfondiamo meglio in questo articolo:

Marchi più affidabili secondo Consumer Reports

Quali sono le auto più affidabili

Come vuole la tradizione, Consumer Reports ha recentemente pubblicato la sua classifica delle migliori scelte automobilistiche per i consumatori nel 2022. I primi 10 modelli della rivista per il 2022 sono stati scelti in base alla loro capacità di stupire in termini di prestazioni, sicurezza, affidabilità e altro ancora.

Inoltre, i veicoli dovevano essere dotati di serie di un sistema di avviso di collisione anteriore e di una frenata di emergenza automatica ad alta velocità con rilevamento dei pedoni, caratteristiche che Consumer Reports vede chiaramente come un punto di riferimento per la sicurezza nel 2022.

Attraverso informazioni, recensioni e opinioni, Consumer Reports è stata in grado di classificare e fornire valutazioni di affidabilità per ciascun modello di consumo e le rispettive marche. I marchi asiatici rappresentano sette dei primi dieci marchi, mentre due marchi tedeschi e un produttore americano completano la top 10. Toyota e Lexus occupano rispettivamente il primo e il secondo posto. La più grande sorpresa di quest'anno è la BMW, che sale di 10 posizioni fino al terzo posto. In quarta posizione c'è Mazda, seguita da Honda.

Gli ultimi cinque marchi iniziano con Tesla, che sale di quattro posizioni rispetto allo scorso anno ma rimane al 19esimo posto assoluto. Dal 20esimo al 24esimo posto Chevrolet, GMC, Volkswagen, Jeep e Mercedes. Se mancano alcuni marchi è perché Consumer Reports non dispone di dati sufficienti o il produttore ha troppo pochi modelli per essere classificati. Ecco l'elenco completo delle case automobilistiche, dalla migliore alla peggiore, secondo Consumer Reports:

Toyota

Lexus

Bmw

Mazda

Honda

Audi

Subaru

Accura

Kia

Lincoln

Buick

Genesi

Hyundai

Volvo

Nissan

Ram

Cadillac

Ford

Tesla

Chevrolet

GMC

Volkswagen

Jeep

Mercedes-Benz

Il rapporto annuale rivela anche i migliori marchi automobilistici nel 2022, come determinato da Consumer Reports. Subaru ottiene il massimo dei voti quest'anno, superando Mazda, il marchio con le migliori prestazioni nel 2021. Secondo Consumer Reports, i punteggi delle pagelle dei marchi derivano da valutazioni tra cui test su strada, affidabilità, soddisfazione del proprietario, caratteristiche di sicurezza e risultati dei crash test, se disponibile.

Per classificare le prestazioni di ciascun modello, gli esperti della rivista hanno preso in considerazione una serie di fattori, tra cui i risultati dei test su strada, l'affidabilità prevista, la soddisfazione del proprietario, la sicurezza e il rispetto dell'ambiente. A tal proposito, il pollice in su è per i seguenti modelli:

Piccola auto: Nissan Sentra

Suv compatto: Nissan Rogue Sport (Qashqai)

Piccolo Suv: Subaru Forester

Berlina media: Honda Accord

Ibrido: Toyota Prius / Prius Prime

Suv a due file: Toyota RAV4 Prime

Suv a tre file: Kia Telluride

Pickup compatto: Honda Ridgeline

Veicolo elettrico: Ford Mustang Mach-E

Suv di lusso di medie dimensioni: Lexus RX

Limitandosi a 10 categorie, Consumer Reports tralascia ovviamente intere fasce di mercato, ad esempio non esiste un segmento per i SUV compatti di lusso, e colloca alcuni modelli in categorie discutibili.

A prescindere da questo aspetto, graduatorie come questa servono come punti di riferimento generali per i consumatori che cercano di ridurre le loro liste della spesa. Si tratta di uno studio che si affianca a quello altrettanto interessanti degli esperti di TUV, secondo l'affidabilità delle auto è in aumento. Oppure allo studio su veicoli più affidabili nella fascia di tempo tra i 7 e 15 anni.