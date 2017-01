Isee 2017: calcolo, esempi, simulazioni e compilazione modelli DSU, documenti. Come procedere

AGGIORNAMENTO Isee 2017 calcolo e compilazione documenti: Al momento il calcolo dell'Isee deve avvenire ancora a mano o online attraverso gli strumenti che spieghiamo e la compilazione dei documenti necessari. Ma la grande attese annunciata e che poi si vedrà se si farà in tempo a portare a termine è sicuramente quella del calcolo dell'Isee 2017 automatizzato da INPS e Agenzia delle Entrata.

Dal primo gennaio 2017 sono in vigore i nuovi modelli Isee e per la Dsu, dichiarazione unica sostitutiva che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale che definiscono la situazione economica del nucleo familiare e che è un documento necessario per la richiesta dell’Isee per ricevere prestazioni sociali agevolate. Tra le principali novità 2017 della Dsu, l’aggiornamento delle indicazioni agli anni e l’inserimento dei riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2014; la nuova denominazione della casella riferita a soggetti minorenni, presente nel Quadro A dei moduli MB.1 e MB.1rid, da barrare se il minorenne nell’anno di riferimento non abbia avuto trattamenti, redditi e patrimoni; e l’introduzione per lo studente universitario della casistica dell’unico genitore separato, prima casella del Quadro C del modulo MB.2.

Nel caso di uno studente coniugato, il patrimonio deve essere valutato considerando anche i redditi del coniuge. L'Isee è obbligatorio per tutti gli studenti iscritti o che devono iscriversi all’Università e anche per coloro che hanno presentato la domanda di borsa di studio. Se non si provvede in tempo con il calcolo Isee 2016 nei tempi stabiliti, si pagherà il massimo importo delle tasse universitarie, rischiando quindi di rientrare in una fascia di reddito errata. Sono stati, poi, inseriti alcuni chiarimenti in tema di patrimonio mobiliare; introdotta una deroga al principio per il quale non vanno riportati nella Dsu i contributi a titolo di rimborso spese laddove le spese siano rendicontate; ed è stato inserito nel Quadro FC8 del modulo FC.3 una casella da se il componente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione fiscale o di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.

La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione saranno disponibili sul sito www.inps.it. Una volta compilato, il modello Isee deve essere presentato all’Inps o tramite Caf o direttamente dal dichiarante, attraverso i servizi online dell’Istituto per il cittadino. In questo caso, compilazione e presentazione del modello saranno immediate, mentre nel caso di presentazione del modello tramite Caf la procedura dura, in media, 10 giorni lavorativi.

L’Isee si calcola sulla base dei redditi annui derivanti da lavoro dipendente, autonomo, prestazioni occasionali, da lavori a progetto e il calcolo comprende anche beni mobili, conti correnti e azioni, e gli affitti. Alla somma complessiva di redditi e patrimonio deve essere poi applicato un coefficiente familiare che consideri la composizione del nucleo familiare. Una volta inviati i dati necessari all’Inps, l’Istituto stesso si occuperà della loro valutazione e della concessione, o meno, dei benefici richiesti.

Anche quest’anno sono disponibili diversi modelli Isee e ci sono: l’Isee ordinario, utile per la generalità dei casi; l’Isee Minorenni per alcuni nuclei monoparentali; l’Isee Università per la richiesta di prestazioni di diritto allo studio; all’Isee sociosanitario per prestazioni di natura sociale e sanitaria; l’Isee integrativo da compilare in caso di situazioni eccezionali o per integrazioni; l’Isee corrente, basato sui redditi degli ultimi dodici mesi. Tra le novità previste anche i trasferimenti tra componenti dello stesso nucleo familiare.

Da quest'anno, infatti, le carte di credito prepagate con Iban devono essere indicate nei rapporti finanziari del Quadro FC2 sez. I del modello, venendo così assimilate, come trattamento, ad un conto corrente ordinario, il cui istituto di credito deve dichiarare la giacenza media. Se l’istituto di credito non riesce e fornire la giacenza media, toccherà al contribuente farlo seguendo tale procedura: somma di tutti i numeri creditori annuali reperiti negli estratti conto, correlati a ciascun rapporto; e divisione del totale per 365.



Ai fini del calcolo Isee 2017, si prende in considerazione il saldo al 31 dicembre se la differenza tra il totale di tutti i saldi dei conti correnti indicati e il totale di tutte le giacenze medie è positiva; e se nel corso dell’ultimo anno sono stati acquistati beni immobili o mobili, o sono stati effettuati trasferimenti ad altri componenti del nucleo familiare.

ISEE 2016: calcolo e compilazione passo passo. Il modello ISEE è un ottimo strumento per ottenere benefici ed esonerei nei pagamenti per alcuni servizi pubblici come la mensa scolastica, il ticket, autotrasporti, università... ecco come compilarlo e quali documenti presentare per le detrazioni