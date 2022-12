Ombrellone e lettini gratis in spiaggia con bonus mamma 2022. Lista spiagge

Avere un ombrellone e due lettini gratis in una delle spiagge più famose del litorale veneto: è la nuova iniziativa della regione per tutte le neo mamme che, però, soddisfino determinate condizioni. Vediamo come fare ad avere un ombrellone e due lettini gratis e in quali spiagge?

Ombrellone e due lettini gratis in spiaggia: come averli

Stando a quanto previsto del bonus mamma 2022 le neomamme che hanno partorito in uno dei due centri dell’azienda sanitaria Veneta di San Donà di Piave o di Portogruaro hanno diritto ad avere per due anni un ombrellone e due lettini gratis nelle spiagge del litorale veneto.

Le neo mamme che partoriscono presso una delle due aziende sanitarie citate, stando a quanto confermano le ultime notizie, ricevono un voucher per avere gratis il servizio di ombrellone e lettini e il voucher vale sia per l’estate 2022 sia per l’estate 2022 a condizione di effettuare la prenotazione presso lo stabilimento prescelto almeno entro due settimane di anticipo.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’azienda sanitaria e l’associazione dei gestori degli stabilimenti balneari Unionmare Veneto e della banca San Biagio Veneto Orientale con l’obiettivo di incentivare le nascite presso le citate aziende ospedaliere e anche il turismo che in queste zone è comunque molto presente.

Insieme al voucher per l’accesso gratis a ombrellone e lettini, i nuovi genitori nei reparti di maternità di Portogruaro e San Donà ricevono anche specifici opuscoli che riportano i consigli e le avvertenze per esporre al meglio i propri piccoli al sole ed elencano i grandi vantaggi e i benefici che mare e sole hanno sui bambini sin dai primi mesi di vita.

Ombrellone e due lettini gratis: in quali spiagge

Le spiagge interessate dal bonus, come sopra detto, sono quelle del litorale veneto. In particolare, si tratta degli stabilimenti di Jesolo, Bibione, Caorle, Eraclea.

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha spiegato che l’iniziativa pensata per le neomamme conferma ancora una volta il grande impegno della regione Veneto per incentivare l’inclusione sociale del turismo sulle spiagge del litorale veneto.

Il progetto di dare ombrellone e due lettini gratis alle neomamme che partoriscono nella regione di affianca a tante altre iniziative e progetti già realizzati dai diversi stabilimenti per rendere sempre migliore la permanenza dei disabili in spiaggia. La spiaggia Nemo a Jesolo, per esempio, è l'unica in Italia con ombrelloni gratis per i disabili.

Il progetto di permettere alle neo mamme di avere ombrelloni e lettini gratis potrebbe rappresentare un bell’esempio che anche altre spiagge di altre zone di Italia potrebbero seguire, agevolando, da una parte, la permanenza delle neo famiglie al mare in piena comodità, e sostenendo, dall’altra, il turismo in diverse zone, considerando che lungo le coste italiane gli stabilimenti attrezzati sono davvero tanti e in tantissime località marittime piuttosto rinomate, dalla riviera romagnola, alla Versilia, al litorale romano, alle spiagge del Salento, passando per Costiera amalfitana.