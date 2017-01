Pensioni ultime notizie oggi aggiornate mini pensioni, quota 41 mercoledì 4 Gennaio 2017

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 19:18): E alla fine neppure Nanninici è stato scelto per un posto da vice nei Dicasteri, segno che si vuole dare più importanza non a questa legislatura da parte del centro-sinistra ma al programma e all'organizzazione della prossima visto il ruolo confermato per Nanninici spiegato sotto. E, dunque, una notizia positiva per le ultime notizie e ultimissime sulle pensioni rispetto alle tante negative. Anche, se ad onor del vero, la velocità che si diceva sempre sotto di Renzi di voler andare alle elezioni non appare sempre così convinta anche se non è così chiara la sua strategia. E no elezioni, significherebbe di fatto ancora il nulla sulle novità per le pensioni

(AGGIORNAMENTO ore 13:31): Vi sono degli aggiornamenti per quanto riguarda le novità per le pensioni a livello di nomine che si fanno sempre più interessanti. L'Ex Premier dovrebbe arrivare oggi a Roma per preparare le nuove nomine dell'organizzazione della segretaria e viene confermato il nome di Nannicini, ma non solo. Mentre, ci sarà ancora un ritardo per le nomine dell'esecutivo che si dovrebbe fare giovedì in Cdm con il piano per salvare gli istituti di credito.

(AGGIORNAMENTO ore 10:34): Ritornando ai tempi dell'incarico, o meglio al doppio incarico di Nannicini, l'ufficialità come secondo del Dicastero Occupazione doveva già arrivare ieri, ma si è ritardata per le ultime notizie e ultimissime viste che ora, invece, danno come riferimento tra oggi e massimo mercoledì, ma certo che anche questo blocco prima delle feste natalizie come dice anche il SOLE non è certo un buon inizio per tutto, compreso le novità per le pensioni quando si hanno già tempi strettissimi.

(AGGIORNAMENTO ore 9:32): Sono parole molto gravi e dall'altra parte anche gli ultimi dati delle ultime notizie e ultimissime parlano di un aumento dei non occupati e dell'uso dei buoni lavoro in costante crescita, con record massimo e per la pensione con questi ci vorrebbero, e non scherziamo, 150 anni di attività. E con queste statistiche a cui si aggiungono anche che l'occupazione è sempre più alta proprio per i giovani, le parole di Poletti sono davvero indecifrabili. Dall'altra parte le novità per le pensioni, rispetto a Nannicini, ad esempio, non l'hanno mai convinto del tutto, ma bisogna anche ricrdare che quello che ha fatto lui per le pensioni è stato carico di errori.

(AGGIORNAMENTO ore 8:01): Dunque abbiamo parlato del doppio incarico che avrebbe Nannicini e che lo starebbe aspettando e che sarebbe un buon segnale per le novità per le pensioni anche se come scritto nelle ultime notizie e ultimissime, il primo è ancora in ritardo e non è stato ufficializzato per problemi di scontri tra schieramenti per le poltrone come nelle ultime notizie e ultimissime le stesse che raccontano di un Poletti che ieri ha affermato che se in Italia vanno via oltre 100mila giovani non è poi un così grande male, in quanto molti di essi non fanno il bene del Paese. Inutile dire che la maggior parte di questi giovani vanno via anche per il blocco delle pensioni o meglio delle assunzioni che vengono bloccate per le pensioni come ormai non solo lo affermano quasi tutti, ma anche delle ricerche lo dimostrano.

(AGGIORNAMENTO ore 19:47): Finalmente ci sarebbe quella collaborazione molto più stretta tra Boeri e Nannicini che sono stati e voluti dall'ex-premier, ma che poi pur chiedendo in parte le stesse novità per le pensioni hanno trovato ostacoli importanti anche da chi li aveva chiamati come testimoniano le tante ultime notizie e ultissime in questo senso. Ora anche come vice-ministro sarà un inizio di collaborazione importante anche con Boeri. Per quanto riguarda la stretta attualità non ci sono ancora novità per la nomina che, per i problemi visti sotto conl'ex Ala e il gruppo misto dovrebbe spostarsi a domani.

(AGGIORNAMENTO ore 16:22): La decisione delle nomina ufficiale di Nannicini come vice, comunque, del Dicastero dell'Occupazione potrebbe ritardare e non arrivare nel pomeriggio di oggi di lunedì, in quanto vi sarebbero dei problemi con l'ex gruppo di Ala per il posizionamento di alcuni dei suoi uomini e altri di equilibrio che trapelano nelle ultime notizie e ultimissime. Ma il nome di Nannicini dovrebbe essere essere sicuro proprio per l'importanza di completare le novità per le pensioni e fargli assaggiare il suo prossimo dicastero del quale diventarebbe responsabile nella prossima legislatura in caso di vittoria. E la sua conferma tra l'altro sarebbe la conferma anche di Boeri, ma con più spazi.

(AGGIORNAMENTO ore 14:06): Tra l'altro un'altra nota positiva per chi crede sempre in questa maggioranza e schieramento (perchè molti dei nostri lettori sarebbero propensi da quanto leggiamo verso altri schieramenti dopo le tante affermazioni non mantenute) è che insieme a Nannicini ci sarebbe nella stesura del programma un'altro nome noto per essere molto propenso alle novità per le pensioni ovvero Martina che più volte nelle ultime notizie e ultimissime ha detto di essere d'accordo ad una revisione delle pensioni e ad un rilancio molto più serio.

(AGGIORNAMENTO ore 12:17): E tra l'altro, secondo le ultime notizie e ultimissime, si sta parlando di una riorganizzazione della gestione della maggioranza o ex maggioranza con Nannicini a capo della stesura e gestione del programma, anche per il prossimo esecutivo. Anche questa sarebbe una novità per le pensioni molto importante in vista del 2017.

(AGGIORNAMENTO ore 10:30): E poi l'arrivo di Nannicini sarebbe importante perchè se l'esecutivo riuscisse a rimanere in piedi almeno fino a primavera potrebbe intervenire nella correzione di alcuni elementi delle novità per le pensioni oltre che con i decreti anche con il Milleproghe che si conclude solitamente a fine Febbraio. E se per caso, poi, si dovesse continuare potrebbe almemo iniziare ad imbastire la cosidetta seconda fase, anche se appare molto prematuro parlarne.

(AGGIORNAMENTO ore 9:22): Anche perchè se rimanesse vice-Nannicini, con lui rimarebbe tutta la sua squadra che realizzato le mini pensioni con gli oneri e senza oneri e quota 41. Per molti novità per le pensioni molto limitate, ma che devono essere concluse e l'iter è ancora lungo e tortuoso e mancano molti aspetti ancora da delineare come sottolineiamo nelle ultime notizie e ultimissime. E senza di lui e il suo team tutto sarebbe molto più difficile. Ma non c'è solo questo nell'importanza della sua nomina

(AGGIORNAMENTO ore 21:45): E poi domani stesso o al massimo martedì ci sarà la nomina dei vice dei vari Dicasteri e sarà molto importante per le novità per le pensioni capire chi potrà andare anche epr tutto che c'è ancora da fare per le mini pensioni e quota 41 come nelle ultime notizie e ultimissime riferito.

(AGGIORNAMENTO ore 15:22): Ancor prima di quelle che si dovranno prendere c'è stata la decisione della maggioranza o ex maggaioranza che dir si voglia di andare alle urne senza cambiare il proprio responsabile che, quindi, verosimilmente dovrebbe concorrere come Premier anche se nelle ultime notizie e ultimissime non è stato detto quando, ma ribadito che è una priorità. Chissà se questa volta anche per lui le novità per le pensioni saranno prioritarie e uno dei punti per vincere?

(AGGIORNAMENTO ore 11:52): Nonostante il clima natalizio ci saranno una serie di decisioni che saranno prese tra lunedì e martedì e anche successivamente per le novità per le pensioni su diversi livelli e aspetti che potranno incidere e non poco come vedremo nelle diverse ultime notizie e ultimissime.

(AGGIORNAMENTO ore 13:52): Diventano molto importante le riunioni del pomeriggio e di questa del Pd e del M5S in quanto nel Pd le divisioni sono molto alte, ma proprio all'interno del Pd si trovano anche esponenti che potrebbero far virare più a sinistra un eventuale nuovo esecutivo con anche delle vere novità per le pensioni. per questo e per i motivi detti sotto èmolto importante anche se dalle ultime nontizie e ultimissime gli scenari non sono così chiari di cosa potrà accadere.

(AGGIORNAMENTO ore 9:52): Ed è un Congresso che risulta con forti divisioni al suo interno come le ultime notizie e ultimissime fanno trapelare, con chi vorrebbe andare subito ad elezioni, con altre che vorrebbe aspettare e riorganizzarsi e altri ancora che al massimo vorrebero sistemare il metodo delle elezioni. E poi c'è la questione del segratario anch'essa molto importante per le novità per le pensioni

(AGGIORNAMENTO ore 8:12): E nel pomeriggio vi saranno le riunioni sia del pd che del M5S per capire come si affronteranno i colloqui con il Capo dello Stato, ma anche per parlare da una parte di Congreso e futuri segretari e delle elezioni così le ultime notizie e ultimissime confermano lo stesso per il M5S che sta anche si dice preparando la sua squadra. E sono tutte decisioni molto importanti per le novità per le pensioni in tocca di medio periodo.

(AGGIORNAMENTO ore 17:25): E' stato deciso ufficialmente che le novità per le pensioni saranno quelle uscite da Montecitorio e il voto ufficiale sarà domani alle ore 14 come avevamo previsto nelle ultime notizie. Dunque, nessun miglioramenti per mini pensioni ape, quota 41 e tutto il resto. Rimane, tutto come nella prima fase senza nessun emendamento.

(AGGIORNAMENTO ore 13:48): Bloccando un attimo sugli effetti positivi e negativi che stiamo vedendo, tra le ultime notizie e ultimissime notizie sta emergendo i contrasti, il litigio tra maggioranza ( o ex) che vuole il bilancio subito al voto chiuso così è, senza emendamenti e chi invece non accetta di farlo passare anche da domani e vuole fare una serie di miglioramenti. E su questo ci potrebbero, anche se è difficile, esserci le novità per le pensioni

(AGGIORNAMENTO ore 12:42): E il terzo effetto positivo sarebbe quello di riprendere le affermazioni fatte sul secondo momento di analisie studio per le novità per le pensioni anche se questo potrebbe, anzi essere ripreso con più forza, per le stesse novità per le pensioni se si andasse subito ad elesioni e ricordiamoci che al suo interno, almeno nelle ultime notizie e ultimissime, c'erano le aspettative di vita.

(AGGIORNAMENTO ore 09:44): Un primo effetto positivo sarebbe quello di confermare le novità per le pensioni fatte nell'iter attuale che dovrebbe inziare la seconda fase con chi li ha preparati come il consigliere ecomico visto i tanti Dcpm che devono essere fatti. Il secondo è che, comunque, vada, ci sarebbero subito elezioni e a qual punto le novità per le pensioni sarebbe fondamentale perchè uno dei temi più sentiti come da ultime notizie e ultimissime

(AGGIORNAMENTO ore 08:28): Un interessante colpo di scena sugli scenari possibili per il nuovo esecutivo e per quello che potrebbe accadere arriva nelle ultime notizie e ultimissime con le non dimissioni di questa maggioranza ma il proseguimento, per andare subito al voto tra gennaio e febbraio andando contro le richeste anche dal Capo delle Stato. E avendo sia degli effetti positivi per le novità per le pensioni, o almeno questi tutti positivi

(AGGIORNAMENTO ore 16:07): E poi tra le ultime notizie e ultimissime che stanno arrivando vi è anche quello di una revisione dello stesso iter che si sta facendo che sembra sarà richiesto da parte della Comunità, anzi alcuni menbri lo hanno già detto ufficialmente nel pomeriggio odierno e questo rende tutto ancora più complesso il quadro, novità per le pensioni comprese.

(AGGIORNAMENTO ore 12:07): I congelamento non ufficiale, ovvero il ritardo delle novità per le pensioni da attuare potrebbe avvenire in quanto sono i numeri i DCPM per le mini pensioni senza oneri da fare e quota 41 e questo potrebbe provocare non solo dei ritardi, ma anche come si potrebbe definire una sorta di congelamento ovvero far andare questi elementi in secondo ordine concetrati magari sul sistema elettorale. Anche perchè senza i tecnici che se ne sono occupati di nomina del Governo come il consigliere

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 9:44): Ed è sottolineare, comunque, che per quanto riguarda l'iter in corso per le novità per le pensioni, nonostante criticato da tutti e come abbiamo detto ben poca cosa come spiegato nelle ultime notizie e ultimissime, non ci sarà nessuna novità se non al massimo qualche rallentamento di un iter già complesso. Il vero problema, potrebbe, essere una sorta di congelamento non ufficiale come vedremo dopo.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 08:20): La vittoria del no e il fatto che la maggioranza attuale si caduta apre diversi scenari anche incerti che non è facile comprendere e, infatti, le ultime notizie e ultimissime, che si susseguono non sono certo tutte positive per le novità per le pensioni. C'è chi vuole andare ad elezioni subito che sarebbe la cosa migliore per le novità per le pensioni, ma anche chi, e sono i più, vorrebbe un Governo Tecnico. Il problema del Governo tecnico è che non duri 13 mesi fino alla scadenza della legislatura perchè sarebbe solo una perdita di tempo, ma che possa solo, se necessaria, sistemare il sistema di voto.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 21:40): E a questo punto cosa potrebbe succedere? Non lo sappiamo ancora e non c'è certezza di riuscirà a superare l'altro. Ma già ci sono una serie di attese importanti nel corso della prossima settimana che potrebbero assolutante condizionerà le novità pe rle pensioni più importanti quelle finora dette nel medio termine.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 12:46): Nuove elezioni sarebbero importanti per delle vere novità per le pensioni, non l'Ape Social o Volontaria o la stessa quota 41 che si configurano più come aiuti e sostegni, tanto che vengono chiamate indennità. Ma è anche giusto sottolineare come già sono ci sono tanti elementi da atturare tramite DCPM e che, quindi, una caduta del Governo ne porterebbero sicuramente ad un ulteriore ritardo e non solo come pochi nelle ultime notizie e ultimissime hanno il coraggio di dire.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 11:20):E se dovesse vincere il sì, sarebbe, forse, solo positivo, per chi ci crede ancora, che lo faccia con estrema forza e che a quel punto, però, si inizia davvero a "macinare" novità per le pensioni e altri argomenti importanti e non rimanere bloccati o dare contenti come fatto sia ora sia alle precedenti europee ma che si abbia il coraggio di riprendere le idee di uomini scelti proprio per novità per le pensioni vere, come ad esempio, Boeri. Perchè altrimenti non avrebbe senso, e sarebbe solo puro marketing, questa scelta finora incomprensibile come diverse altre dall'altronde nelle ultime notizie e ultimissime

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:15): Dunque, come già detto, quasi tutti i risultati possono andare bene se portano alle elezioni e sbloccano una situazione congelata non solo per le novità per le pensioni. Per l'Ape Social, Ape Volontaria, Quota 41 nell'immediato sia che vinca sì o che vinca il no è difficile che vi siano delle novità, ma nel medio termine anche di più importanti ce ne potranno essere come abbiamo spiegato nelle ultime notizie e ultimissime sotto al di là dei problemi per elezioni da subito vicino sottolineate che avrebbero diversi schieramenti. L'importante è che se ci fosse un Governo Tecnico punti subito e solo alla revisione del sistema di voto.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:15): Anche la Lega è fortemente convinto della necesità di avere e portare avanti novità per le pensioni, anzi di rivedere l'intero sistema come ha più volte ripetuto il suo segretario nelle ultime notizie e ultimissime. Il problema è che ora dovrà affronatre le primarie e non tutti sono d'accordo nella sua idea di allargare il proprio schiaramento a tutta l'Italia. E poi lui stesso non è sicuro come detto delle alleanze e più in generale deve affronatre il tema anche delle primarie del centro-destra e di come agire nello schiaramento

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 17:15): Dall'altra parte c'è la Lega che se è fortemente convinta non solo di novità per le pensioni, ma di rivedere interamente il sistema ha il problema di legame con il centro-destra e anche di leadership interna come le ultime notizie e ultimissime riportano chiaramente.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 13:08): Da una parte c'è, ad esempio, il Movimento 5 Stelle che deve affrontare il problema delle firme false e delle questioni su Roma che continuano ad uscire nelle ultime notizie e ultimissime e poi si dice, secondo indiscrezioni, che preferirebbero aspettare ancora un pò ad andare all'esecutivo pensando fino a poco tempo fa di doverci provare ad andare alla naturale scadenza del mandato. E per quanto riguarda le novità per le pensioni le posizioni sono nette, anche se alcune devono essere meglio precisate tecnicamente.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 11:36): Il vero problema è capire se gli sfidanti saranno già pronti a reggere una competizione elettorale dove le novità per le pensioni saranno senza dubbio centrali, ma nello stesso tempo c'è il problema che trasperare chiaramente dalle ultime notizie e ultimissime che non c'è accordo tra loro al loro stesso interno per chi deve fare il responsabile, il leader e le possibili alleanze.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:44): E tra gli sfidanti è netta e chiara la decisione di portare le novità per le pensioni come le imposte al centro di future elezioni con dei programmi che nelle ultime notizie e ultimissime sono stati già in parte chiariti, o almeno l'obiettivo di fondo, con una eliminazione completa dell'attuale sistena di pensioni voluta sia da Lega, M5S e Forza Italia. Non delle semplici novità per le pensioni, quindi.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:10): Il secondo livello su cui dovrebbe cambiare per forza l'attuale maggioranza è la propria posizione sulle novità per le pensioni anche se non lo volesse sia per gli obiettivi che per le priorità. Perchè in caso di elezioni, tutti i programmi degli schieramenti sfidanti, sono puntati per rivedere anche completamente e non solo parzialmente le novità per le pensioni come nelle ultime notizie e ultimissime

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 19:30): Il primo livello su cui cambierebbe la maggioranza in caso di elezioni sarebbe sicuramente una sorta di confronto tra le varie correnti che la compongono come le ultime notizie e ultimissime confermano che ci sarà in ogni caso e una risistemazione interna che dovrebbe permetterle di essere più forte e centre gli obbietivi che si pone tra cui le novità per le pensioni senza divisioni e lotte intestine. Il condizionale è d'obbligo, perchè poi dietro a tutto occorre capire anche la volontà e le vere priorità e gli ostacoli reali che c'erano nel passato e nel presente.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 17:01): Oppure è anche vero che è stata una maggioranza capace solo di ricercare il consenso o che hai sbagliate le startegie per il rilancio economico, detto questo, per delle novità per le pensioni il risultato che le darà sicuramente senza nessuna ombra di dubbio è quello di portare subito o quasi alle elezioni come in tanti sperano nelle ultime notizie e ultimissime dove anche l'attuale maggioranza cambierebbe almeno a due livelli.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 14:44): Se ci fosse una vittoria certa, netta ,s chiacciante del sì ci sarebbe paradossalmente più fiducia o almeno ci dovrebbe essere su e in questa maggioranza che avrebbe il via libera sulle novità per le pensioni e tanto altri argomenti importanti. Il problema è se dopo tante, tantissime ultime notizie e ultimissime su cosa si doveva fare ci si crede ancora. Probabilmente non è solo il crederci o meno, ma anche constatare ifatto che questa maggioranza non sia poi davvero tale con troppe divisioni interne

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 10:44): Il vero rischio in tutto il ragionamento che abbiamo fatto sulle ultime notizie e ultimissime e le novità per le pensioni è che i risultato del referendum sia tale da portare ancora una volta la maggioranza a campare o fare quello che vuole fino arrivare alla scadenza naturale del mandato dove a quel punto con le elezioni alle porte le novità per le pensioni sarebbero davvero centrali. Ma si perderebbe ancora molto tempo. E come potrebbe il risultato del referendum portare di nuovo a questo blocco di fatto che abbiamo vissuto per mesi e mesi? Con una vittoria nettissima del sì che darebbe certezze alla maggioranza e la possibilità di non accelerare, come, invece, dovrebbe

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 19:50): Dall'altra parte queste mini pensioni e quota 41 eleborate non si possono definire novità per le pensioni vere e proprio, ma come è la giusta e la corretta definizione sono delle indennità che sono per lo più dei sostegni e aiuti ai cittadini che presentano particolari condizioni. Forse, nel secondo momento, annunciato si potrebbero rivedere dei meccanismi che regolano in modo fondamentale l'attuale sistema delle pensioni come è emerso più volte nelle ultime notizie e ultimissime

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 9:44): E se ci fosse anche una sconfitta, non diciamo che le novità per le pensioni stabilite non ci saranno, in quanto saranno, comunque, approvate, ma è talmente ancora grezza la struttura con una serie di varabili fondamentali cda vedere nei diversi DCPM che ci potrebbe essere di fatto, che non sarà mai detta, una sorta di congelamento che dilateberebbe pure i tempi oltre ai ritardi che già si intravedono nelle ultime notizie e ultimissime. Dunque ancora un potenziale indizio di metodi ponte.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:21): In questo contesto che si va delineando, è chiaro come le mini pensioni ape o quota 41, ovvero tutte le novità per le pensioni appena fatte e realizzate dal Governo Renzi, nonostate la grande impostanza che gli sia dia nelle ultime notizie e ultimissime, siano sono momentanei e neppure sperimentali. Anzi non si possono neppure novità per le pensioni, ma sostegni e aiuti per chi ha particolari necessità, ma non certo dei cambiamenti per le pensioni. E si capisce come, senza un successo incredibile, che ora pare nelle prospettive non ci dovrebbe essere e con la variabile vista sotto delle elezioni, tutti questi metodi rimaranno in vigore per poco tempo e gli obiettivi veri voluti o meno sono altri che si vedrannno appunto alle elezioni. Dall'altra parte per la staffetta generale dal momento dell'ntrata in vigore sono basti alcuni mesi per cancellarla, seppur in silenzio, definitivamente.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:38): Il vero livello fondamentale, dunque, per delle vere e importanti novità per le pensioni rimangono, dunque, le elezioni che saranno, poi, almeno a livello di tempistica, ma non solo, condizionate dalla consultazione popolare il cui esito appare dai sondaggi ufficiali e clandestini abbastanza certo nelle ultime notizie e ultimissime, ma come abbiamo visto non basta la sicurezza della vincita del no per capire quello che succederà dopo, ma anche come e quanto vincerà il no (sempre che vinca davvero) con condizionamenti importanti per le pensioni e tutti gli altri argomenti. E questo è un altro livello importante da valutare e che il Governo Renzi e tutte le forze e schiaramenti stanno valutando)

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 17:51): Basta pensare che la Lega vuole abolire del tutto l'attuale norma in vigore senza apportare novità per le pensioni, ma completamente riscrivendola ed è tra i primi tre punti del programma così come confermato nelle ultime notizie e ultimissime anch Forza Italia ed eventualmente se correrà da solo lo stesso Parisi. Dunque, per forza il tema delle novità per le pensioni sarà centrale e non si potrà toccare in maniera così superficiale per poche migliaia di persone come fatto ora con l'Ape Social, l'opzione proroga danna, Ape Volontaria portando novità solo sulle pensioni anticipate.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 13:42): E non è un caso che le vere novità per le pensioni sembrano quasi essere trattenute se vogliamo vedere in chiave positiva le ultime notizie e ultimissime con la conferma di Boeri al suo ruolo. Lo stesso Boeri che voleva, come il primo Renzi, quota 100 e l'assegno universale. E poi il calare delle imposte, doveva essere fatto in questo iter, o almeno solo annunciato dell'Irpef in particolare ma nulla è stato poi detto. Mancanza di budget, ma anche di volontà, in quanto almeno un annuncio e un inserimento a 12 mesi si poteva fare. Ed è un altro indizio dalle ultime notizie e ultimissime che il meglio il Governo Renzi se lo tiene per le elezioni. E se anche così non fosse, se questi segnali non fossero validi, qualcosa di importante per le novità per le pensioni dovrebbe fare perchè i nuovi schiaramenti come M5S, Lega, Forza Italia, Nuova Sinistra proprio le novità per le pensioni e le imposte hanno tra i principali punti dei rispettivi programmi

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 11:27): E nel medio termine significa elezioni qualsiasi sia il risultato della consultazione. Se dovesse vincere il no, potrebbero esserci prima, ma non è assolutamente detto con ultime notizie e ultimissime molto contrastanti tra loro. Sicuramente ci sarebbe un periodo di interegno che non farebbe bene a nessuno nè alle novità per le pensioni nè agli altri argomenti e che si dovrebbe terminare quanto prima andando alle urne. E lì che tutti gli schieramenti si giocheranno le proprie carte su novità pensioni e imposte.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 10:22): I vari livelli su cui si giocheranno le novità per le pensioni come abbiamo cercato di raccontare nelle tante ultime notizie e ultimissime date sono in sintesi l'attuale iter nel brevissimo, ma dove ci si attende davvero poco, le leggi deleghe per le mini pensioni ape e quota 41 che di fatto devono essere fatte come orma per una gran parte e soprattutto i vari scenari che si potrebbero aprire dopo la consultazione popolare. Perchè nel medio termine si giocano le novità per le pensioni reali e profonde così come per tutti gli altri argomenti più importanti

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 9:44): Come abbiamo visto i prossimi passi si giocheranno su numero livelli tutti tra loro collegati e, dunque, per capire le novità per le pensioni che vi potranno essere è importante andare ad analizzare anche le ultime notizie e ultimissime che non paiono così strettamente collegate. Nel frattempo si diceva di un miglioramento a sorpresa di ieri, questa notte, passato che è il cumulo gratuito per tutti o quasi degli ordini professionali da non sottovalutare assolutamente

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:13): E vi è stato il primo voto ieri sera per l'iter con le novità per le pensioni dette e pure con una sorpresa che vedremo, ma per il resto tutto è rimasto uguale nelle ultime notizie e ultimissime. Il via libera definitivo vi sarà odierno lunedì.

Lunedì 28 Novembre 2016

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 17:45): Tutto ruota intorno al budget le novità per le pensioni che possono essere accolte e che al momento sono state congelate come confermano le ultime notizie e ultimissime. E senza casi eccezionali, dovrebbero essere quelle come sappiamo richieste dal Comitato. Le più facili come detto sono quelle dell'aggiungere mansioni, ma si rishcia l'ingorgo. La malattia e la disabilità sono molto sentite almeno a parole, ma andrebbero contro ad altre norme già vigenti. Abbassare il requisito, dipende anch'esso dalla prospettive dei richiedenti e del budget.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 08:24): Tra quelle più semplici che potrebbero arrivare per le novità per le pensioni potrebbero essere soprattutto una estensione delle categorie come richiesta per le mini pensioni gratis senza oneri anche perchè una estensione per due categorie c'è già stata e questo rende la cosa da una parte possibile. Anche perchè non andrebbe a toccare la struttura delle stesse novità per le pensioni. Dall'altra parte,se fatta seriamente, ci sarebbe sempre il problema del budget.

Venerdì 26 Novembre

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 14:47): Le richieste che, comunque, almeno per alcune potrebbero essere accontentate, dovrebbero cozzare contro le difficoltà di un testo basato tutto su decisione successive da prendere nei cosidetti decreti attuativi che non sarà nel caso delle novità per le pensioni uno solo, ma come scritto anche, più di uno per definire vari aspetti ancora da decidere come polizze e tassi di interesse. E anche in questo senso una sconfitta del Governo Renzi potrebbe far dilatare ancora maggiormente i tempi di queste decisione che andrebbero in sub-ordine e sono già abbastanza articolate e complesse come visto nelle ultime notizie e ultimissie

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 08:30): Se, invece, ci fosse un verdetto differente, con una vittoria del Governo Renzi, a questo punto si potrebbe pensare a due strade diverse per le novità per le pensioni: la prima qualche novità per accogliere le richieste dei Comitati (che comunque potrebbe accadere anche con la sconfitta, per migliorare gli umori e il consenso) oppure un nulla di fatto ulteriore anche perchè i tempi saranno comunque molti stretti come confermato dalle ultime notizie e ultimissime

Giovedì 25 Novembre 2016

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 12:06): Anche se a Palazzo Madama si cerca di affilare le armi per delle novità per le pensioni importanti al momento tutto sembra bloccato e come andrà la consultazione popolare sarà importante per capire cosa potrà succedere anche se non si prevede nessun stravolgimento almeno fino al voto finale dell'iter che in caso di sconfitta comunque sarà convalidato ma a maggior ragione senza ulteriori novità per le pensioni perchè ci si focalizzerà tutti sul dopo, su cosa fare se elezioni subito o una coalizione per decidere il prossimo metodo elettorale

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 10:36): A questo punto rimane tutto congelato per i miglioramenti per le novità per le pensioni del Comitato e si vedrà in Senato dopo la consultazione popolare. Nel frattempo vi sarà un breve confronto a Montecitorio e poi il voto definitivo tra domenica sera e lunedì. Ma non ci saranno ulteriori modifiche al momento come convergono tutte le ultime notizie e ultimissime

Mercoledì 24 Novembre 2016

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 9:35): Tornando ai miglioramenti attuali, sono stati definiti in maniera ufficiali quelli per le novità per le pensioni senza scossoni nè positivi ne negativi tranne il difficile contributivo femminile che si è fermato ad una estensione di soli 3 mesi. Curiosamente è stato allargata quota 41 e le mini pensioni senzaoneri alle docenti delle due tipologie di scuola d'infanzia, ma nulla per tutto il resto. Curiosamente perchè per le tante altre categorie richiedenti non è stato fatto nulla

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:03): Dunque, sia che si vinca o che si perda le novità per le pensioni quelle più importanti se ci fosse davvero una elezione così vicina come sembra non subirebbero grandi mutamenti come detto nelle ultime notizie e ultimissime. Diverso il caso, invece, se non si trovasse l'accordo o si facesse un Governo tecnico fino alle fine del mandato naturale questo comporterebbe almeno due elementi, ovvero un bilancio il prossimo anno che difficilmente avrebbe una spinta propulsiva per le novità per le pensioni, ma anche per tutto il resto, e sarebbe un grave segnale e, poi, durante l'anno non vi sarebbe nessuna possibilità nemmeno su norme davvero profonde che possano aiutare chi è senza occupazione o pensioni o altri problemi similari, perchè non sono da escludere, ma è difficile che un Governo così fatto prenda delle decisioni importanti.

Martedì 22 Novembre 2016

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 16:07): Se ci fosse una vittoria il Governo Renzi continuerebbe fino alla norma scadenza del mandato e cercherebbe di concludere al meglio le novità per le pensioni, ma tenendosi le cartucce per le prossime elezioni come ha già fatto per argomenti altrattanto importanti come le imposte. Se perdesse, le ultime notizie e ultimissime confermano uno scenario non più di un Governo di lunga durata ma molto breve, per andare subito ad elezioni dove le novità per le pensioni sarebbero fondamentali.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 9:12): Qualsiasi cosa succederà una vittoria o una sconfitta l'attuale iter procederà con le novità per le pensioni attuali che potranno avere delle modifiche come da ultime notizie e ultimissime, ma sembra tra tanti ostacoli e in maniera complessa. Quello che risulta più chiaro almeno nelle linee principali è il futuro della strategia del Governo Renzi in ogni caso che accadrà e con conseguenze differenti per le novità per le pensioni non attuali ma breve-medio e pure a lungo termine

Lunedì 21 Novembre 2016

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 13:47): Ritornando al discorso del calcatore e simulatore online che abbiamo aggiornato con tutte le novità per le pensioni Ape Social e Ape Volontaria per fare il calcolo con le ultime notizie e ultimissime dipsonibili, nonostante quello che abbiamo, anche precisato sotto, il servizio risultato utile per farsi una idea precisa almeno per quanto riguarda l'Ape con le regole attuali, ma sempre sulla stessa pagian rispondiamo alle domande degli utenti anche per quota 41 e altri quesiti e dubbi su tutte le pensioni anticipate. Ricordiamo che per accedere al link del calcolatore automatico basta cliccare qui e sempre qui si possono fare domande e leggere anche le risposte che abbiamo già dato.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 9:33): Come potrete vedere alcune volte le novità per le pensioni dal calcolo dell'Ape Volontaria soprattutto posso convenire, ma solo a determinati tassi con un onere massimo fissato dallo Stato. Il problema è che già con i tassi del Pd intorno al 4.5% (in realtà tassi+polizza ovvero oneri totali) siamo ai limiti di convenienza, ma salendo incomincia a diminuire davvero il vantaggio. Il problema è che su questi tassi non c'è accordo ancora tra tecnici e istituti che dovranno decidere solo dopo la norma ufficiale in un a trattaiva che dovrebbe durare due mesi come scritto nel testo ufficiale presentato in quetso iter.

Venerdì 17 Novembre 2016

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 12:42): Oltre agli errori che abbiamo visto e che non abbiamo mancato di sottolineare, abbiamo realizzato anche un calcolatore automatico per le novità per le pensioni con tutte le regole che al momento sono spiegate da chi se ne sta occupando anche del documento pdf realizzato dai tecnici con una serie di esempi e spiegazioni. Il calcolatore automatico è il seguente e calcolo inserendo pochi dati sia l'Ape Social che l'Ape Volontaria. Per quota 41, invece, vi rimandiamo sotto alla polemiche dei privilegi discriminatori.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 9:01): Non c'è, però, solo il problema delineato prima, ma almeno due altri richieste di emendamento per le novità per le pensioni che al momento sono anche passate per le le ultime notizie e ultimissime in un primo esame ma che creano discriminazione. Il primo è il fatto che viene richiesto, ma solo per Ape Social e nulla per quota 41 o Ape volontaria, una aiuto più agevolato ed esteso per chi cura i malati, senza entrare nei dettagli, ma con una richiesta precisa di revisione. Il secondo che l'invalidità scende al 60% e non più al 74% come nelle ultime notizie e questo sempre e solo per Ape Social.

Giovedì 16 Novembre 2016

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 16:33): Al momento gli emendamenti più probabili che passeranno e saranno apporvati per le novità per le pensioni sono quelli decise dal Comitato per le pensioni in modo trasversale dove i membri appartententi ai vari schiaramenti li hanno sottoscritti.

Questa è stata una decisione dei vari capirgruppo in intesa con il Tesoro e il Gruppo di Bilancio che li sta analizzando in una riunione iniziale emersa nelle ultime notizie e ultimissime.

Il vero problema è che gli emendamenti del Comitato creno ulteriori privilegi ed errori che andremo a vedere uno per uno. Il primo ed il più grave è quello di inserire dei mestieri faticose e periclosi nuovi solo per Ape Social e non Quota 41, dunque aumentando di almeno una decina i mestieri per l'Ape Social e lasciando di fatto uguali quelli di Quota 41.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 13:15): Una prima volta non era stata ascolta sul programma economico (riscritto comunque tre volte), poi successivamente nelle audizioni dei vari enti di controllo e in questo caso vi erano stati dubbi sulle novità per le pensioni e poi ancora in una richiesta ben specifica dell'Upb dove si diceva che così formulate le stesse novità per le pensioni non si potevano migliorare e soprattutto non erano controllabili perchè mancavano parametri essenziali. E questo solo per ricordare le ultime notizie e ultimissime perchè la stessa Corte dei Conti in precededenza, in un controllo più di merito, che di coperture, si era detta contraria alla formulazione così come fatta delle mini pensioni e quota 41

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 12:03): E proprio per questo motivo potrebbe essere stato richiesto più tempo nelle ultime notizie e ultimissime subito accolto, ma c'è, comunque, il rischio, non da sottovalutare, che per l'ennesima volta non si ascolti la Ragioneria e si vada avanti come se nulla fosse per le novità per le pensioni e tutto il resto.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 9:44): Tutto questo potrebbe ritardare per la richiesta di conferma ufficiale e per iscritto prima del via libera richiesta dal gruppo per il Bilancio per tutti gli emendamenti che passerranno dagli organi preposti al controllo visto i problemi avuti con il Dl Fisco nelle ultime notizie e ultimissime. E questo sarebbe molto importante per le novità per le pensioni che più di una volta sono state messe in dubbio proprio in termini di coperture disponibili

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:13): L'agenda per i miglioramenti è stata predisposta e salvo ulteriori ultime notizie e ultimissime che la facciamo cambiare dovrebbe comprendere fino a lunedì-martedì l'esame delle novità per le pensioni e tutto il resto, con martedì stesso la conclusione. E poi tra martedì e domenica il confronto in Aula che si dovrebbe concludere domenica per poi riniziare la stessa trafila in Senato

Mercoledì 16 Novembre 2016

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 21:18): In realtà, comunque, come abbiamo già sottolineato più volte le vere differenze su queste novità per le pensioni la faranno i decreti esecutivi dopo l'approvazione in Gazzetta sempre che le lamentale degli organi di controllo e le ultime notizie e ultimissime che riguardano la conferma ufficiale della Ragioneria non vengano accolti e a quel punto tutti i dettagli mancanti dovrebbero essere inseriti. Ma appare tutto questo molto difficile, diciamo impossibile nel farlo in meno di 30 giorni anche perchè l'accordo tra i tanti attori non appare certo, anzi.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 14:33): Uno degli aggiustamenti a rigor di logica che dovrebbe arrivare dagli emendamenti che dovrebbero passare in una fase finale dovrebbe essere di rendere uguali almeno le lista tra ape gratuita e quota 41, anche perchè altrimenti oltre ad una serie di mestieri importanti si farebbe differenze anche su argomenti molto delicati come chi si è occupato di amianto e relative malattie. Anche perchè addirittura negli allegati del testo che contengono la lista, sono sempre state uguali le categorie come è testimoniato dalle ultime notizie e ultimissime.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 11:40): Dunque, al momento, come emerge dalle ultime notizie e ultimissime si pensa che dovrebbero passare tutti gli emendamenti per le novità per le pensioni, ma da qui alla fase finale, seppur le ultime notizie e ultimissime sono positive, tutto potrebbe cambiare e anche tanto per numerosi motivi da quelli comunitari a quelli banalmente di denaro disponibile visto i dubbi ogni volta inseriti. E poi ulteriori vere novità per le pensioni dovrebbero arrivare dai tecnici dopo il passaggio alla Gazzetta, anche se prima ancora a Palazzo Madama sono probabili, Tesoro permettendo, degli aggiiustamenti positivi almeno a rigor di logica

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 10:32): Dovrebbero anche passare queste novità per le pensioni perchè in una riunione fatta con il Tesoro al di là dei confronti ufficiali, si è stabilito che al momento hanno la priorità tutti i miglioramenti fatti per ape, quota 41, pensioni anticipate decise in modo trasversale e, dunque, in questo caso dal Comitato Ristretto come da ultime notizie e ultimissime.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 9:13) Verrà stesa un' agenda per questa fase sugli emendamenti, questa prima parte, dal gruppo che se ne occupa per definire le tempistiche esatte. Ieri sono stati già eliminati quasi duemila emendamenti, ma nessuno per le novità per le pensioni che dalle ultime notizie e ultimissime sembrano per la maggior parte abbastanza sicuri di passare anche se come abbiamo già visto sono al momento davvero irrisori e scritti pure per aumentare le differenze invece che diminuirle

Martedì 15 Novembre 2016

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 11:02) Al via la verifica degli emendamenti e vi sono ovviamente quelli delle novità per le pensioni. Dopo alcuni problemi, però, nel Dl riguardanti le materie fiscali, la Commissione Bilancio ha richiesto la bollinatura di tutto da parte della Ragioneria di Stato e ci potrebbero essere dei problemi proprio per le novità per le pensioni visto come si era espressa sulle coperture in precedenza lo stesso ente di controllo nelle ultime notizie e ultimissime

Lunedì 14 Novembre 2016

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 14:32) Non ci si è fermati neppure nel week-end come si può vedere dagli aggiornamenti sulle novità per le pensioni che abbiamo fatto sotto. Ora, tra meno di 24 ore si inizierà con l'analisi dell'ammissibilità degli emendamenti dal gruppo di Bilancio, ma come abbiamo detto è solo uno dei primi momento, ma importante in quanto si vedrà ancora di più l'orientamente del Tesoro che nelle ultime notizie e ultimissime non ha lasciato trasparire nulla di nuovo. Vedremo se ci saranno, invece, delle sorprese

Domenica 13 Novembre 2016

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 12:14): Da ricordare anche che una delle decisioni finali lo ha sempre il Tesoro con la Ragioneria di Stato che può bloccare in qualsiasi momento come era già per le pensioni dell'istruzioni, le novità per le pensioni per problemi contabili anche se tutti le Commissioni avessero pure dato il parere positivo come era già successo in quel caso appena citato e altro. E tra l'altro in questo caso con tutta la serie di DCPM che arriveranno dopo come sottolineato dalle ultime notizie e ultimissime la Ragioneria di Stato potrebbe intervenire dopo che la pubblicazione sulla Gazzetta almeno per quanto riguarda la mini pensioni e quota 41 di cui non sono pubblicati i dettagli nel testo presentato nelle aule.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 10:33): C'è sempre la possibilità del maxiemendamento dove ci sarebbero potenzialmente le novità per le pensioni e come abbiamo detto è una delle probabilità più alte se come confermano le ultime notizie e ultimissime ci sarebbe l'intenzione di accelerrare ancora di più l'iter anche se sembra difficile (velocizzare ancora tutto essendo già in ritardo). Per chi ce lo ha chiesto, rispondiamo che il maximendamento può essere fatto sia alla camera che al senato e rispetto agli emendamenti può essere concluso anche un giorno prima del voto, non solo quello parziale di Camera o Senato, ma proprio anche di quello finale. Quindis e quello finale fosse il 20 o il 22 Dicembre, un giorno prima ci potrebbe essere ancora il maxiemendemento che sarebbe votato insieme al voto finale.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 19:35): I passaggi ora, invece, immediati sono già stati delineati nelle ultime notizie e ultimissime ovvero martedì, se il decreto cartelle, non dovesse andare per le le lunghe, verrebbero analizzati gli emendamenti delle novità per le pensioni passati finora dal Gruppo Bilanco che avrebbe tempo fino a venerdì. Poi tra dieci giorni, il confronto in Aula che dovrebbe culminare con il voto finale il 23 Novembre.

Sabato 12 Novembre 2016

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 11:59): Vi può anche sempre essere anche un pacchetto di emendamenti che viene formulato dal Governo stesso insieme all'opposizione con una serie di trattative che riguardano sia emendamenti per le novità per le pensioni che per tutto il resto e di solito viene fatto quando viene richiesta la fiducia e in questo caso sarà probabilmente come le ultime notizie e ultimissime confermano richiesta. E di solito questo pacchetti di emendamenti e tutto ciò che c'è dentro passa senza nessun blocco, proprio perchè frutto di trattative non solo tra tutte le parti ma tra tutti i Gruppi competenti

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:51): E' stata un ultimo periodo molto intenso, ieri si sono conclusi e approvati gli emendamenti che alla fine sono stati quelli trasversali del Comitato ristretto, mentre sono stati stralciati altri di singole forze per convenire tutti nelle novità per pensioni del Comitato Ristretto. Gli emendamenti approvati per Ape, quota 41, pensioni anticipate, opzione donna proroga li abbiamo visti tutti sotto negli aggiornamenti quasi in diretta che abbiamo fatto negli ultimi due giorni. Certo, le critiche che sono piovute negli ultimi dieci giorni circa da ogni parte nelle audizioni alla Camera dai vari uffici preposti al controllo, ma anche dalle associazioni imprenditoriali o forze sociali (minime) praticamente non hanno scalfito nulla e ora bisognerà vedere quali emendamenti di questi saranno effettivamente votati. Certo, c'è comunque altro tempo sia in Senato che al ritorno alla Camera per fare altri emendamenti anche seguendo le critiche dette nelle ultime notizie e ultimissime, ma non sembra che il Governo Renzi sia propenso, anche se in alcune parole di Renzi stessi iniziano a comparire, forse, delle perplessità sull'Ape

Venerdì 11 Novembre 2016

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 14:34): Tra gli emendamenti si sottolinea l'importanza di iniziare a gennaio (ma è solo una sottolineatura nel testo) e una serie di fasi di verifiche per vedere il funzionamento più volte nel corso dell'anno di quete novità per le pensioni per poi essere subito pronti sia alla prosecuzione sia eventualmente a inserire nuovo denaro (visto che le domande dovrebbe superare il denaro disponibile velocemente)

Come abbiamo già detto, comunque, pare molto difficile che si possa iniziare a gennaio, anzi impossibile visto che appena approvate le norme ci saranno come spiegavamo nelle ultime notizie e ultimissime una serie di trattative per stabilire tassi interessi e condizioni delle polizze che non sono ancora state decise (è stato scritto nero su bianco che ci si dovrà impiegare 60 giorni) e una serie di DCPM fissati per decidere altri punti dei tecnici. E gli stessi tecnici hanno già parlato di Maggio (come c'è scritto nel testo ufficiale) e, dunque, nonostante questa spinta (all'interno del contesto degli emendamamenti ma come detto non un emendamento ufficiale) andrà quasi sicuamente a cadere. Si potrebbe sperare in una norma retroattiva che pur fatta a maggio inizi a conteggiare da Gennaio, ma pare anche qui impossibile per i problemi di denaro oltre che tecnici.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 10:24): Confermiamo che nessuna novità per le pensioni per gli emendamenti è stato fatto per quota 41 al momento, così per l'Ape tranne che per l'Ape Social per usuranti come abbiamo visto sotto. Solo per questi, dunque, vi è anche una diminuzione dell'invalidità al 60% e un miglioramento e ampliamento delle condizioni per le malattie e curare le malattie oltre all'estensione della lista dei mestieri.

Sembra molto strano, in quanto tutto è sempre andato parallelamente, la giustificazione potrebbe essere il denaro disponibile o che nei prossimi passaggi si proverà a concetrarsi su quota 41 o che entro il pomeriggio arrivino quelli mancanti (ma è difficile dalle ultime notizie e ultimissime che abbiamo)

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 9:12): Stando a quanto letto nei testi l'aumento delle categorie SOTTO RIPORTATE insieme agli altri emendamenti passati vale solo al momento per l'Ape social ed eslude tutti gli altri, ovvero in modo particolare quota 41 che nona reve ricevuto nessun emendamento al momento per migliorare questa novità per le pensione anche se c'è tempo fino alle 16 di oggi venerdì per poterlo fare

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:01):

E oggi venerdì l'ultimo giorno per poter far giungere gli emendamenti per le novità per le pensioni in quanto è slitattato come si poteva immaginare.

Tra l'altro sono già stati bocciati due emenadamenti di Lega e Fratelli d'Italia sulle donne o meglio stralciati per poi rientrare nell'unico del Comitato per le novità per le pensioni il quale oltre agli emendamenti che abbiamo visto sotto e che sono tutti passati all'esame del gruppi di Bilancio che poi dovrà decidere se farli passare o meno al voto in Aula.

Oltre a quelli scritti sotto nelle news sulle novità di pensioni di ieri, si aggiunge per l'Ape gratuita la diminuzione dei contributi a 35 anni da 36 anni e poi l'estensione delle categorie che possono accedervi:

N. Lavoratori marittimi;

O. Lavoratori impiegati in attività di estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento dell'amianto;

374; P. Lavoratori in altezza come indicato nella tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n.

R. Operai agricoli;

S. Stuntman;

T. Operai occupati in attività di stampaggio a caldo che manipolano particolari in acciaio ad alte temperature;

U. Operatori socio sanitari;

V. Pescatori imbarcati a bordo, ai sensi dell'articolo 115 del codice della navigazione.

Non si capisce ancora se questa estensione delel categorie riguarda anche quota 41 perchè in un questo viene detto così in un altro in modo diverso. Ve lo faremo sapere, speriamo nel corso della stessa giornata.

Giovedì 10 Novembre 2016

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 17:04): E' arrivata anche la richiesta che l'invalidità possa scendere al 60% per le novità per le pensioni sia Ape che quota 41.

Ovviamente l'amianto diventa un mestiere usurante anche per quota 41 nell'emendamento visto in precedenza sotto se dovesse passare l'emendemento detto prima.

Non solo si dovrebbe aggiungere presto un emendamento che faciliti la situazioni di cura e malattia rendendo meno rigidi i vincoli tra le indiscrezioni.

Ricordiamo che gli emendamenti saranno analizzati prima del Gruppo per il Bilancio e poi successivamente potranno essere votati. Oltre a quelli ora e quelli scritti sotto, ve ne sono in arrivo, per le ultime notizie e ultimissime, altri ancora da singoli esponenti e diverse forse di opposizione.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 11:30): Sono stati consegnati i primi emendamenti ufficiali per le novità per le pensioni come Ape, quota 41 che sono intrecciati insieme o almeno abbastanza come spiegano le ultime notizie e ultimissime e il primo per opzione donna, mentre per gli esodati diversi sono ancora allo studio come vedremo dopo.

Tra i primi emendamenti per Ape e Quota 41 vi è la richiesta esplicita che venga inserita che tutte le condizioni possano valere per i professionisti e che valga per la non occupazione la chiusra dell'azienda.

Vi è poi il discorso per alcune categorie usuranti, al momento solo amianto, di non dover aver fatto 6 anni continuativi.

Rimangono, ma sempre al momento i 36 anni di contributi per l'Ape social nonostante sia stato richiesto un cambiamento così come abbiamo visto nello scorso aggiornamento della news che trovate sotto di qualche riga ( e vi rimandiamo anche all'altro che APE E QUOTA 41 POSSONO ESSERE RIFIUTATE) sotto altre che, comunque, sono in fase di studio e man mamo dovrebbero arrivare entro venerdì e noi ve ne daremo ovviamente notizie.

Confermato anche l'emedamento per opzione donna proroga, per poter portare fino al 31 luglio e poi estenderla ancora se ci fossero i soldi.

Per gli esodati rimane tutto allo studio.

Pensioni ultime notizie e ultime, ultimissime notizie e pensioni novità (AGGIORNAMENTO ore 8:10): Si stanno preparando gli emendamenti che dovrebbero essere consegnati entr